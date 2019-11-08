Продолжается ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера

В четверг, 7 ноября, председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник проверил выполнение капитального ремонта радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера.

Отметим, что общая стоимость работ - более 73 млн грн, из которых почти 18 млн - на строительные работы и около 56 млн - на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы медицинского оборудования. Сейчас продолжаются демонтажные работы, приобретены основные строительные материалы, заключены договоры на поставку медицинского оборудования.

Проект рассчитан на 2019-2020 год. До конца этого года планируется завершить работы в помещениях, где будет устанавливаться оборудование, и палаты для больных. Пуск оборудования запланирован тоже в конце года.