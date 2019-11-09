В «Топ-20 самых успешных украинских менеджеров» вошел руководитель ГК «Прометей» Рафаэль Гороян

Журнал «Власть денег» традиционно представил рейтинг «Топ-20 самых успешных украинских менеджеров», в который вошел и руководитель группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян. Главными критериями при отборе было умение эффективно отвечать на вызовы, стоящие перед компанией, опыт и профессиональные навыки.

Об этом говорится в сообщении «Прометея».

Как отмечает издание, ГК «Прометей», возможно, единственная украинская агрогруппа, которая сделала чисто элеваторный бизнес прибыльным. В частности, в 2019 году активы группы пополнились тремя элеваторными комплексами в Днепропетровской области и получено разрешение на приобретение металлического силосного элеватора в Одесской области.

- Планируем и дальше приобретать элеваторы и выйти на первое место в Украине по объему хранения, - отмечает Рафаэль Гороян.

Глава группы отмечает, что он ориентируется в работе не на оборот, а на прибыль.