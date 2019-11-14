Организатор мотогонок в Коблево заявил, что воры пытались разобрать и похитить конструкции с трассы

В среду, 13 ноября, в Коблево на месте проведения мотогонок IRONmaracas «на горячем» были пойманы воры, которые разбирали трассу, в частности шпалы, принадлежащие организаторам шоу.
Об этом сообщает сайт «Кoblevo.news» со ссылкой на главного организатора гонок в Коблево Юрия Ткачука.
Согласно словам Юрия Ткачука, правонарушителей застукали в то время, когда они грузили шпалы в машину. Загрузить не успели и после того, как заметили владельцев и съёмку, скрылись с места на своём авто на еврономерах.
Полиция быстро установила, что украсть шпалы пытались местные жители. Было установлено, чьё авто сфотографировано на месте происшествия, найдено домовладение. По итогу общения с правоохранителями воры получили предупреждение. Протокол задержания составлен не был, так как факт кражи подтверждён только словами владельца имущества, фотографиями, а на территории домовладения шпалы не обнаружили.
«Трассы IRONmaracas всё ещё разбираются – это дело не из лёгких, сразу вывезти все составляющие трасс для гонщиков не получается. Воры решили воспользоваться возможностью разжиться добротными деревянными шпалами, за которыми некому присматривать. Так как существует риск, что воры повторят попытку украсть шпалы ещё раз, Юрию Ткачуку придётся наведываться на место проведения IRONmaracas гораздо чаще до тех пор, пока все трассы не будут разобраны и вывезены», - сообщает издание.