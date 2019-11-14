Организатор мотогонок в Коблево заявил, что воры пытались разобрать и похитить конструкции с трассы

В среду, 13 ноября, в Коблево на месте проведения мотогонок IRONmaracas «на горячем» были пойманы воры, которые разбирали трассу, в частности шпалы, принадлежащие организаторам шоу.

Об этом сообщает сайт «Кoblevo.news» со ссылкой на главного организатора гонок в Коблево Юрия Ткачука.

Согласно словам Юрия Ткачука, правонарушителей застукали в то время, когда они грузили шпалы в машину. Загрузить не успели и после того, как заметили владельцев и съёмку, скрылись с места на своём авто на еврономерах.

Полиция быстро установила, что украсть шпалы пытались местные жители. Было установлено, чьё авто сфотографировано на месте происшествия, найдено домовладение. По итогу общения с правоохранителями воры получили предупреждение. Протокол задержания составлен не был, так как факт кражи подтверждён только словами владельца имущества, фотографиями, а на территории домовладения шпалы не обнаружили.