Системы централизованного теплоснабжения – приоритет стран Европейского Союза

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета опубликовал интервью с Владимиром Дубовым – руководителем Николаевского областного отдела Академии энергетики Украины, заместителем руководителя рабочей группы по вопросам энергоэффективности в Николаеве.

- Добрый день, Владимир Алексеевич. Спасибо вам, что нашли возможность пообщаться и ответить на ряд проблемных вопросов, касающихся энергосбережения Николаева.

- Добрый день. Да, вопросу энергосбережения в городе пока уделяется большое внимание. И я не преувеличиваю. Ведь львиная доля городского бюджета расходуется на отопление, электроэнергию и водоснабжение. Так, по подсчетам, за последние пять лет среднее потребление заведений бюджетной сферы составляет: по тепловой энергии – 57 974,228 Гкал, что в денежном выражении по тарифам на сегодняшний день составит 89 миллионов 220 тысяч 597,67 грн., по электроэнергии – 16 миллионов 847 363,812 кВт * ч, что составляет 44 миллиона 140 093,19 грн, и по газу – 942,190 тыс. кубометров, а это, ни много, ни мало, 8 миллионов 610 297,53 грн., то есть, вместе расходы на основные энергоресурсы по бюджетной сфере, в среднем составляют 141 970,988 тыс. грн.

Стоит отметить, что ранее этим вопросом никто не занимался. Наконец создали Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, в частности, отдел энергомониторинга, который ведет учет энергоресурсов. Мы видим, что подорожание энергоносителей – это требование времени. Это понимает и власть. Поэтому, вместе с депутатским корпусом, они приняли такое нужное и взвешенное решение – создать департамент.

- Как в целом Вы оцениваете работу департамента?

- Я думаю, департамент за время своего существования провел грандиозную работу – и стал одним из ключевых подразделений в структуре городской власти. Департаментом была создана рабочая группа, в которую вовлечены лучшие специалисты в области энергетики и энергосбережения. За такой короткий срок команда успела частично энергомодернизировать большую часть объектов социальной сферы, внедрить энергосберегающее освещение на улицах города, а также заканчивает работу по проведению энергоаудита бюджетных учреждений. Отдельно хотелось бы выделить то, что департамент разработал важнейший стратегический документ в области энергосбережения – схему теплоснабжения города Николаева.

- Поскольку мы уже затронули вопрос теплоснабжения города, какое ваше видение этого вопроса?

- Очень хорошо, что Схема теплоснабжения Николаева базируется на сохранении и развитии централизованного теплоснабжения. В правительственных, экспертных кругах, а также среди производителей и потребителей тепловой энергии в последнее время обсуждается вопрос того, каким должно быть теплоснабжение – централизованным или автономным. Сторонники централизованного и децентрализованного отопления приводят аргументы как «за», так и «против». Более того, уже отдельные города Украины полностью отказались от централизованного отопления и внедрили индивидуальные автономные системы, например: Ужгород, Марганец, Никополь, Злочев, Покров, тем самым сделав большую ошибку. Система централизованного теплоснабжения, если рассматривать вопрос глобально, является не только экономически выгодной, но и экологичной. По моему мнению, однозначный ответ на вопрос, в каком направлении должна развиваться система теплоснабжения Николаева – мы должны проводить работы по ее дальнейшей централизации.

- А куда движется Европа в этом направлении?

- Если доля СЦТ в 2010 году в странах ЕС составляла всего 10%, то директивами ЕС предусмотрено повышение удельного веса в 2030 году до 30%, а в 2050 году - 50%. Это означает, что они пытаются централизовать свои системы теплоснабжения. Основные аргументы в пользу такого решения:

- высокая техническая и технологическая эффективность;

- экологичность – значительное сокращение вредных выбросов в центральной части города;

- возможность применения новейших энергосберегающих технологий: утилизации сбросного тепла, теплой воды канализационных стоков, иловых осадков городских очистных сооружений, утилизации ТБО, рекуперации и др. источников;

- возможность применения энергосберегающих технологий комбинированного производства тепловой и электрической энергии – когенерация на базе газотурбинных и газопоршневых двигателей;

- возможность применения альтернативных источников энергии.

Сегодня оптимальным решением вопросов теплоснабжения является широкое внедрение СЦТ четвертого поколения, так называемых смарт-систем, которые обеспечат высокую энергетическую эффективность и значительную экономию средств на отопление.

- В городе широко обсуждается вопрос приватизации или передачи городу ТЭЦ. Что вы можете сказать на это?

- Сейчас это – критический вопрос. Я согласен здесь с министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак, которая отметила, что сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения городов является приоритетным вопросом для Минрегиона. Мы не можем разрушить дорогостоящие системы сети для того, чтобы потом их снова прокладывать. Этот отопительный сезон показал достаточно четкую проблему - около 40% отопления жилого фонда приходится именно на ТЭЦ. И, если власть не будет контролировать ТЭЦ, если она перейдет в частные руки, город вообще может остаться без отопления, а это уже - коллапс. Сейчас город не может помогать ТЭЦ и влиять на её деятельность. Отсюда и имеем проблемы по улицам Московской и Пограничной. Я считаю, что именно город должен взять на себя управление всей системой теплоснабжения. Надеюсь, это понимает и власть, а не только департамент энергетики. ТЭЦ необходимо принимать в коммунальную собственность. К большому сожалению, не все депутаты понимают важность данного вопроса, что показала сессия городского совета, на которой они не проголосовали за передачу ТЭЦ на баланс города. Ведь это не только финансовые вопросы, но и безопасность наших граждан.

- В отдельных кругах города широко обсуждается возможность разделения генерации и транспортировки тепловой энергии. Как вы относитесь к этому?

- К этому отношусь категорически отрицательно. Раздел генерации и транспортировки, а еще, как говорят некоторые «горячие головы» - отдать генерацию в частные руки – это приведет к тому, что бизнес будет получать прибыль, а люди останутся с проблемами наедине.

- Что бы вы пожелали городской власти и департаменту энергетики?

- Городской власти и департаменту я пожелаю более активно реализовывать план энергоэффективных мероприятий, а также находить на них финансирование, поскольку считаю, что на эти цели нужно выделять средства в первую очередь. И еще раз подчеркиваю – к термомодернизации необходимо подходить комплексно.