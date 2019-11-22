В Николаевской областной клинической больнице за 15 лет провели почти 20 тысяч коронарографий

С 4 декабря 2004 года в областной клинической больнице работает кардиоцентр. За это время проведено почти 20 тысяч коронарографий. С 2007 года начали проведение стентирований, установлено стенты более 5 тысячам пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В то время это было одно из шести отделений Украины, которые оказывали такую ​​высокоспециализированную медицинскую помощь. С 2000 года в отделении проводится имплантирование кардиостимуляторов.

В 2008 году за средства областного бюджета, при содействии власти и управления здравоохранения облгосадминистрации, приобрели ангиограф. Благодаря этому оборудованию спасали жизни людей в течение 11 лет. Со временем вышла из строя рентгеновская трубка. Благодаря поддержке облгосадминистрации, управления здравоохранения ОГА, областного совета, 20 ноября этого года заменены необходимые детали, и оборудование снова в строю. На замену необходимой детали из областного бюджета выделили 1 миллион 392 тысячи гривен.

На сегодня существует потребность в приобретении еще одного стационарного ангиографа, ведь пациентов, нуждающихся в помощи, становится все больше. В кардиоцентре областной клинической больницы получают помощь жители всей Николаевской области. Оказание качественной медицинской помощи населению Николаевщины находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.