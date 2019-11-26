Зерновые рекорды порта «Ника-Тера»: награды за темпы роста и объём перевалки

«Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, занял лидирующие позиции рейтингов крупнейших морских операторов Украины по показателям темпа роста и объемов перевалки хлебных грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры».

Итоги подвели на V Международной конференции «Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование, технологии», которая прошла в Одессе 21 ноября.

В частности, по итогам 2018/2019 маркетингового года «Ника-Тера» заняла первое место по показателю роста объемов перевалки зерновых. Объёмы перевалки зерновых увеличились на рекордные 185,2 %, поэтому порт «Ника-Тера» занял первое место в номинации, опередив таких известных игроков рынка, как «ФрамШиппингЭдженси» (Черноморск) и «ТИС-Минудобрения» (Южный).

Также порт «Ника-Тера» получил бронзовую награду «Зерновой терминал года» и впервые вошел в тройку крупнейших портов по показателю объема перевалки хлебных (зерновых) грузов. По итогам 2018/2019 маркетингового года компания обработала на 85,2% больше зерновых грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Первое и второе место в этом рейтинге заняли компании «ТИС-Зерно» (Южный) и «Нибулон» (Николаев). Для сравнения в прошлом году «Ника-Тера» заняла шестое место в этой номинации.

По словам начальника порта «МСП Ника-Тера» Алима Агакишиева, порту удалось достичь успеха благодаря сплоченной работе всей команды и тщательному индивидуальному подходу к каждому клиенту.

- На фоне увеличивающейся конкуренции на рынке портовых услуг, именно качественный и удобный сервис, отвечающий лучшим мировым стандартам, а также индивидуальный подход к каждому клиенту стали преимуществом компании. Слушать своего клиента и знать его потребности – основа нашей стратегии, - подчеркнул Алим Агакишиев.

Рейтинги наиболее успешных украинских зерновых терминалов и портов Украины ежегодно считаются специальным жюри (экспертным советом) совместно с журналом «Порты Украины» и обнародуются на Международной конференции «Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование, технологии».

По данным Константина Ильницкого, главного редактора журнала «Порты Украины», (один из организаторов Международной конференции «Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование, технологии») в 2018-2019 маркетинговом году через терминалы морских портов Украины было всего отгружено 49,2 миллиона тонн хлебных грузов – на 10,1 миллиона тонн больше, чем в предыдущем маркетинговом году.

В этом году в рейтинги крупнейших операторов морских портов Украины вошло 23 компании, которых перевалили 91,7% от всего объёма перевалки зерновых в Украине.