«Николаевоблтеплоэнерго» призвало не отказываться от центрального отопления: «Нужно взвесить все за и против»

«Николаевоблтеплоэнерго» на своей странице в Facebook подняло вопрос о том, стоит ли переходить с централизованного на индивидуальное отопление:

«На протяжении всех лет независимости Украины в средствах массовой информации активно поднимается вопрос перехода населения к автономному или индивидуальному отоплению. Особенно обострился этот вопрос в последние несколько лет, после роста тарифов на газ, электроэнергию и централизованное отопление. Однако мало кто до конца понимает, чем нам вредит такой переход.

В советские времена централизованное отопление было единственным решением для отопления многоквартирных домов. Использовались в основном встроенно-пристроенные котельные для отопления домов, или автономные котлы для индивидуального жилья. В сельской местности почти во всех индивидуальных домах использовалось печное отопление. Но, после распада Советского союза ситуация изменилась. В Украине была острая нехватка энергоресурсов, кроме этого нам в наследство достались устаревшие системы централизованного отопления, и конечно, требуется модернизация, финансовые ресурсы, которых, к сожалению, в то время не было.

В это время в многоквартирных домах начинают устанавливать крышные котельные, для отопления индивидуального жилья и квартир начинают использовать автономные котлы. С одной стороны это очень удобно, ведь ты сам можешь регулировать теплоснабжение в своем доме, а с другой – никто не думает об экологическом аспекте использования подобных систем. Ведь отработанные газы от автономных и индивидуальных источников выбрасываются непосредственно на территорию жилой застройки, загрязняя окружающую среду, и без того загрязненную выхлопными газами автотранспорта. Кроме этого, в доме, в квартире должно быть теплогенерирующее оборудование, которое требует соблюдения особых условий эксплуатации и правил техники безопасности. Их несоблюдение может привести к серьезным и даже фатальным последствиям.

В европейских странах в течение последних лет предоставляется преимущество системам центрального теплоснабжения. Министр строительства Дании назвал системы централизованного теплоснабжения национальным достоянием каждой страны. Подобную характеристику можно услышать в Германии, Польше, Швеции.

Поэтому прежде чем отказаться от системы центрального теплоснабжения, нужно взвесить все «за» и «против».