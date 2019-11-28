В Главном управлении ГНС в Николаевской области начал свою работу Общественный совет

В налоговой службе Николаевской области 27 ноября провели учредительное собрание для формирования состава Общественного совета при Главном управлении ГНС в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале заседания и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев поздравил представителей институтов гражданского общества с началом конструктивной работы и выразил уверенность, что результатом совместной деятельности станет укрепление партнерских отношений между ГНС Николаевской области и налогоплательщиками, а также создание равных условий для ведения бизнеса на Николаевщине.

- Главное управление ГНС в Николаевской области в своей деятельности руководствуется двумя основными принципами – равенства налогоплательщиков и сервисности. Быть услышанным, понятым и защищенным – таковы основные ожидания бизнеса от налоговой службы Николаевской области. Поэтому сегодня ГНС Николаевщины – это открытая к конструктивному диалогу сервисная служба, которая понимает потребности предприятий и решает проблемы бизнеса в рамках своих полномочий, - отметил Дмитрий Прокофьев.

По результатам проведения учредительного собрания при Главном управлении ГНС в Николаевской области сформирован Общественный совет, в состав которого вошли представители 11 институтов гражданского общества. Возглавил совещательный орган представитель Николаевской областной организации работодателей «Промышленники и предприниматели Николаевщины» Иван Сакаль. Заместителем председателя Общественного совета избрана президент общественного союза «Федерация ассоциаций малого и среднего бизнеса» Елена Герасимчук.

Дмитрий Прокофьев поздравил Ивана Сакаля с избранием на должность председателя Общественного совета и выразил надежду, что Общественный совет продолжит эффективную деятельность, наработанную в течение последних лет, и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером ГНС Николаевщины в принятии прозрачных и взвешенных решений.

Справка:

Общественный совет при Главном управлении ГНС в Николаевской области является временным консультативно-совещательным органом, образованным для содействия участию общественности в реализации ГУ ГНС в Николаевской области государственной политики в сферах, определенных Положением о ГУ ГНС в Николаевской области. Срок полномочий Общественного совета – два года.