Глава Николаевской ОГА дал пояснения по проекту областного бюджета на 2020 год

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник дал разъяснения по проекту бюджета Николаевской области на 2020 год, в частности, относительно порядка составления и утверждения этого документа.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Так, доходная часть областного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 2,9 миллиарда гривен, что меньше утвержденного решением областного совета показателя в 2019 году в сумме 6,1 миллиарда гривен.

«Объясняю почему – значительной составляющей доходной части областного бюджета являются поступления из государственного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Уменьшение объема этих поступлений произошло за счет изменения по финансированию льгот и субсидий, детских пособий, перечисление которых в следующем году будут осуществляться Министерством социальной политики Украины, минуя местные бюджеты, непосредственно управлением социальной защиты. Всего за счет этого ресурс областного бюджета уменьшается на 3,7 миллиарда гривен», - сообщил Стадник.

«Что касается формы представления документа, стоит отметить, что формирование проекта местного бюджета, в том числе и областного, на бюджетный год осуществляется в рамках требований бюджетного законодательства, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины на соответствующий бюджетный период, других подзаконных актов, которые влияют на бюджетный процесс, приказов Министерства финансов Украины. Текстовая часть проекта и приложения к ней имеют типичную форму, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 23 сентября 2019 №392 с изменениями и дополнениями. В проект решения определяются составляющие бюджета: доходы, расходы, кредитование и финансирование. Доходы и расходы определяются по общему и специальному фонду бюджета», - отметил он.

В состав расходов специального фонда входят налоги и сборы, которые расходуются по целевому назначению (на 2020 год – это мероприятия по охране окружающей природной среды в сумме 14,6 миллиона гривен), собственные поступления бюджетных учреждений (в проекте областного бюджета на 2020 год они составляют 100,1 миллион гривен), которые учреждения получают от платы за услуги, других источников поступлений бюджетных учреждений и могут расходоваться, как на текущие расходы, так и капитальные; средства субвенции из государственного бюджета на финансовое обеспечение реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в сумме 556,3 миллиона гривен, а также средства бюджета развития.

«Средства бюджета развития в проект областного бюджета на 2020 год учтены в объеме 190,6 миллиона гривен (столбец 11 приложения 3 к проекту решения). Что касается данных, приведенных в приложении 6, то в нем отражаются средства бюджета развития на осуществление мероприятий на строительство, реконструкцию и реставрацию, капитальный ремонт объектов производственной, коммуникационной и социальной инфраструктуры, то есть только отдельные показатели бюджета развития в соответствии с пунктом 5 статьи 71 Бюджетного кодекса. Вместе с проектом решения о бюджете подается пояснительная записка, поэтому проект решения с приложениями и пояснительной запиской составил на 2020 год 164 страницы», - отметил Стадник.

Касательно здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Шелеста, то общая сметная стоимость объекта – 14,4 миллиона гривен. За период 2016-2019 годов потрачено на проведение проектных и строительных работ 13,4 млн грн, то есть 93,1% от общей сметной стоимости. На сегодня, в связи с возникновением дополнительных работ, изменением проектных решений, ростом минимальной заработной платы, для продолжения работ по реставрации необходимо провести корректировку проектно-сметной документации, на что и выделены средства в размере 600 тысяч гривен на 2020 год. После проведения корректировки проектно-сметной документации, получения экспертного отчета будет известна сумма средств, которая необходима для завершения реставрации. При условии выделения средств из областного бюджета в приемлемые сроки, работы будут закончены в 2020 году.

«Таким образом, фактически в колонках 8 и 9 таблицы (уровень выполнения работ на начало и конец бюджетного периода, в процентах) отмечен удельный вес использованных средств к выделенным, а не общая готовность объекта», - сообщил Стадник.

Относительно реставрации здания Николаевского художественного русского драматического театра – средства в сумме 1,5 миллиона гривен выделены на изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы. После этого станет известна общая сметная стоимость объекта.