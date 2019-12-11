Отчет о периодической переоценке безопасности энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС: 14 факторов на 5 тысяч страниц

После проведения государственной экспертизы окончательно согласован Отчет о периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС. Это означает, что представленный ЮУАЭС документ прошел проверку Госатомрегулирования (ГИЯРУ), экспертизу Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности и все замечания устранены. ОППБ - основательный и объемный документ, он насчитывает около пяти с половиной тысяч страниц - более чем полуметровую кипу бумаги. Это результат многолетней работы многих специалистов станции и привлеченных организаций. Подробнее об отчете согласился рассказать начальник службы анализа безопасности ЮУАЭС Павел Малик.

- Павел Юрьевич, почему именно отчету о периодической переоценке безопасности отведено важное место в плане мероприятий по подготовке энергоблока к долгосрочной эксплуатации?

- Это основной документ, на основании которого будет принято решение о возможности продления срока эксплуатации третьего энергоблока ЮУАЭС (проектный, напомню, истекает в феврале 2020 года). Документ включает анализ влияния на безопасность энергоблока проведенных модификаций, старения оборудования и строительных конструкций, изменений технологических параметров, техногенных и природных внешних воздействий - всего 14-ти факторов безопасности. Отдельно подготовлен так называемый комплексный анализ безопасности, в котором отражено текущее состояние факторов безопасности третьего энергоблока и прогноз изменений на последующие 10 лет до следующей переоценки.

ОППБ используется для систематической оценки безопасности энергоблока с периодичностью в 10 лет в случае принятия решений по долгосрочной эксплуатации энергоблока. Он выполняется в соответствии с нормативными документами Украины, рекомендациями МАГАТЭ и Ассоциации западноевропейских ядерных регулирующих органов. Главные ответы, которые он дает - соответствует текущий уровень безопасности энергоблока действующим нормам, правилам и стандартам по ядерной и радиационной безопасности, достаточны и эффективны ли существующие условия для его поддержания в период до проведения следующей переоценки. В отчете указываются перечень и сроки внедрения мероприятий по повышению безопасности энергоблока, которые необходимы для устранения или ослабления недостатков в случае их обнаружения.

- Можно подсчитать, сколько потрачено трудовых ресурсов на подготовку отчета блока №3?

- Все потраченные силы, конечно, сложно сосчитать. Ведь кто-то был задействован непосредственно, кто-то привлекался периодически. Единственное, что поддается учету - трудозатраты подрядных организаций. Они составляют около 275 человеко/месяцев или 23 человеко/лет. К этому следует добавить работу специалистов ОП ЮУАЭС, компании и экспертной организации. Основных подрядчиков по разработке было пять: «Энергориск», Бюро аналитических исследований безопасности АЭС, Государственный научно-инженерный центр систем контроля и аварийного реагирования, Киевский институт «Энергопроект» и «Энергоресурс». Со стороны Южно-Украинской АЭС в подготовке отчета было задействовано 15 подразделений.

- А применялись ли в этот раз при разработке ОППБ новые методики и подходы?

- Если говорить о нововведениях, то, прежде всего, следует отметить, что в 2017 году вышел новый нормативно-правовой акт (НПА) по требованиям к периодической переоценке безопасности энергоблоков. Пилотным энергоблоком по проведению переоценки, в соответствии с введенным документом, был определен энергоблок №5 ЗАЭС. Однако мы попытались, насколько это было возможно, учесть новые требования в процессе переоценки энергоблока №3. В то же время получили полезный опыт в плане подготовки к будущей переоценке энергоблока №1. Ее предстоит выполнить в ближайшее время согласно новым нормативно-правовым актам.

- По Вашему мнению, за 5 лет, прошедших с даты подготовки аналогичного отчета для блока №2 Южно-Украинской АЭС требования к ОППБ стали строже?

- Сами требования, установленные в НПА, не изменились. Исключением, как я уже сказал, стал выход нового нормативного документа относительно требований к ППБ. Следует также отметить, что вышел ряд других документов, которые в свою очередь так или иначе влияют на переоценку. Однако в этом плане, скорее, следовало бы говорить о повышении общего уровня знаний, понимания, подготовки и, соответственно, требований, прежде всего экспертов и специалистов ГИЯРУ, которые постоянно проводят активные консультации по вопросам безопасности, совместные семинары, обучение современным подходам с такими международными организациями как МАГАТЭ, ВАО АЭС (Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции – авт.) и другими. Поэтому в целом, конечно, требования стали строже и принципиальнее.

- Южноукраинцы были первопроходцами в обосновании долгосрочной эксплуатации энергоблоков так называемой «малой» серии. По серийному блоку вы были не первыми, насколько вам помог опыт коллег?

- То, что энергоблок серийный и наличие опыта разработки ОППБ для этой серии, безусловно, облегчало нашу задачу. В процессе подготовки мы подробно изучали опыт других станций, пытались учесть и заранее решить все возможные проблемные вопросы, усовершенствовать и улучшить имеющуюся практику. В итоге это позволило существенно сократить общее время разработки и уменьшить количество замечаний со стороны экспертов.

- Какие основные выводы ОППБ?

- Основные выводы ОППБ определяют, что уровень безопасности энергоблока №3 ​​не ниже уровня, установленного действующими нормами и правилами по ядерной и радиационной безопасности, и полностью соответствует установленным нормативам целевым критериям безопасности для действующих энергоблоков. При проведении периодической переоценки безопасности энергоблока №3 получены результаты прогнозирования его технического состояния, учтено влияние старения, проведенных модернизаций, опыта эксплуатации. Также в отчете говорится об изменениях требований нормативно-правовых актов и характеристиках расположения площадки АЭС. Все результаты подтверждают возможность безопасной эксплуатации энергоблока до завершения следующей переоценки безопасности, то есть до 10 февраля 2030 года.

- Роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», который попал в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире, почти вдвое меньше ОППБ. Видимо поэтому обычно публикуется наиболее интересный и понятный неспециалистам раздел документа - так называемый 14 фактор, касающийся влияния эксплуатации энергоблока на окружающую среду. Но и его осилят только самые выносливые. Вы можете выделить основные выводы раздела?

- Результаты измерений выбросов и сбросов за годы эксплуатации показывают, что их фактические уровни после очистных установок на два порядка ниже предельных значений выбросов и сбросов, регламентированных для Южно-Украинской АЭС Нормами радиационной безопасности 1997 года. Благодаря этому, радиационная обстановка вокруг АЭС находится на том же уровне, что и до пуска энергоблоков в эксплуатацию. Это подтверждает сравнение результатов исследований воздушной среды, водных объектов, почвы, растительности и т.д. за годы эксплуатации АЭС с аналогичными данными, полученными до строительства станции.

Кроме того установлено, что нет предпосылок для увеличения фактических значений выбросов и сбросов в дальнейшем, потому что ОП ЮУАЭС проводит планомерную деятельность по снижению радиационного воздействия на окружающую среду.

- Это, конечно же, успокаивает, однако, иногда звучит вопрос, проводились ли трансграничные консультации?

- Действительно, такие консультации в соответствии с процедурами Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, ее еще называют Конвенция Эспо, были проведены, но они никоим образом не связаны с продлением срока эксплуатации энергоблоков. Оценка влияния Южно-Украинской АЭС рассмотрена при нормальных условиях эксплуатации и в условиях возникновения аварийных ситуаций. А продление срока эксплуатации энергоблока не предусматривает существенных изменений в деятельности эксплуатирующей организации.

Последнее экспертное совещание в рамках трансграничных консультаций в соответствии с процедурами Конвенции Эспо состоялось 20 июня 2018 года в Берлине. В ней участвовала делегация Южно-Украинской АЭС совместно с представителями компании «Энергоатом» и Министерства экологии и природных ресурсов Украины, а также представителями Министерства по охране окружающей среды, энергии, строительства и климата Нижней Саксонии и компании GRS (общества по безопасности установок и реакторов) с немецкой стороны. Об этом подробно писали ведущие СМИ.

По результатам этой встречи был отмечен высокий уровень профессиональной подготовки и технической квалификации представителей Запорожской и Южно-Украинской АЭС, участвовавших в экспертных консультациях. Они оставили после себя положительное впечатление у экспертов принимающей стороны.

Вопросы задавала Екатерина Бубнова