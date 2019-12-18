Университет имени Пилипа Орлика приглашает на акцию «Стань студентом на один день»

20 декабря Университет имени Пилипа Орлика приглашает абитуриентов и их родителей на образовательную акцию «Стань студентом на один день».

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Такая акция дает шанс абитуриентам ближе познакомиться с будущей профессией, посмотреть, как устроен образовательный процесс в Университете.

Родители могут непосредственно пообщаться с администрацией университета, узнать о формах и моделях обучения в вузе, бесплатной модели обучения и системе стажировок на базе крупнейших туристических комплексов мира.

У абитуриентов есть уникальный шанс на один день стать частью студенческой семьи, узнать о практико-ориентированном обучении, методе «погружения» у журналистов, интересной культурной жизни вуза.

С самого утра всех желающих в холле университета будут встречать представители медико-социономического, экономико-правового и фармацевтического факультетов вуза и Студенческого секретариата, которые проведут экскурсию по учебному заведению.

Абитуриентам будет предложена возможность на протяжении дня прослушать лекции от кандидатов и докторов наук, а также пройти практикумы от известных специалистов города.

Желающие смогут посетить следующие занятия:

8.30 «Административное право».

10.00 «Фармакология»; «Компьютерная логика», «Гражданское право», «Логистика», «Агенционная журналистика».

11.30 «Аудиовизуальная журналистика»; «Архитектура компьютеров»; «Хозяйственное право».

У медиков занятия начинаются в 16:10: «Клиническое медсестринство в педиатрии»; «Клиническое медсестринство в офтальмологии»; «Латинский язык».

Кроме того, гости смогут принять участие в новогоднем буккросинге и благотворительной ярмарке Университета, зона которых будет располагаться в холле и аудиториях.

В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

АСПИРАНТУРА:

Психология

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