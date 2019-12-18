Университет имени Пилипа Орлика приглашает на акцию «Стань студентом на один день»

20 декабря Университет имени Пилипа Орлика приглашает абитуриентов и их родителей на образовательную акцию «Стань студентом на один день».
Об этом сообщили в пресс-центре университета.
Такая акция дает шанс абитуриентам ближе познакомиться с будущей профессией, посмотреть, как устроен образовательный процесс в Университете.
Родители могут непосредственно пообщаться с администрацией университета, узнать о формах и моделях обучения в вузе, бесплатной модели обучения и системе стажировок на базе крупнейших туристических комплексов мира.
У абитуриентов есть уникальный шанс на один день стать частью студенческой семьи, узнать о практико-ориентированном обучении, методе «погружения» у журналистов, интересной культурной жизни вуза.
С самого утра всех желающих в холле университета будут встречать представители медико-социономического, экономико-правового и фармацевтического факультетов вуза и Студенческого секретариата, которые проведут экскурсию по учебному заведению.
Абитуриентам будет предложена возможность на протяжении дня прослушать лекции от кандидатов и докторов наук, а также пройти практикумы от известных специалистов города.
Желающие смогут посетить следующие занятия:
8.30 «Административное право».
10.00 «Фармакология»; «Компьютерная логика», «Гражданское право», «Логистика», «Агенционная журналистика».
11.30 «Аудиовизуальная журналистика»; «Архитектура компьютеров»; «Хозяйственное право».
У медиков занятия начинаются в 16:10: «Клиническое медсестринство в педиатрии»; «Клиническое медсестринство в офтальмологии»; «Латинский язык».
Кроме того, гости смогут принять участие в новогоднем буккросинге и благотворительной ярмарке Университета, зона которых будет располагаться в холле и аудиториях.
В целом университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:
МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ:
Фармация, промышленная фармация
Право
Компьютерная инженерия
Журналистика
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Финансы, банковское дело и страхование
Учёт и налогообложение
Маркетинг
Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
Медсестринство
БАКАЛАВР:
Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
Технологии медицинской диагностики и лечения
Финансы, банковское дело и страхование
Психология
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Геодезия и землеустройство
Компьютерная инженерия
Дошкольное образование
Начальное образование
Медсестринство
Журналистика
Фармация, промышленная фармация
Туризм
Право
МАГИСТР:
Финансы, банковское дело и страхование
Фармация, промышленная фармация
Физическая терапия, эрготерапия
Гостинично-ресторанное дело
Компьютерная инженерия
Общественное здоровье
Менеджмент
Психология
Туризм
Право
АСПИРАНТУРА:
Психология
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