Роскошь и технологии: как украинский предприниматель превращает гаджеты в произведения искусства с единственным в своем роде ювелирным дизайном

Золото, платина, драгоценные камни, редкие породы дерева и кожи – все это всегда было атрибутом богатства и высокого положения в обществе. А почему же было – есть и так будет всегда! Вот только к драгоценностям и эксклюзивным материалам в современном мире добавились высокотехнологичные гаджеты. Так, 10 лет назад руководителю компании VipStatus Павлу Николаеву пришла в голову идея объединить эти два направления и превратить индивидуальные гаджеты в произведения искусства с единственным в своем роде индивидуальным дизайном.

В своей работе мастера VipStatus используют только натуральные материалы высокого качества. Если это кожа – то обязательно крокодиловая или кожа питона, если это дерево – это умнини, бокоте, сандал... Над созданием каждой модели VipStatus работают высококвалифицированные дизайнеры, инженеры и ювелиры, создавая единственный в своем роде неповторимый шедевр, предмет гордости, показатель высокого статуса и наличия тонкого вкуса.

Быть VIP

Статус VIP – это право пользоваться лучшим, быть лучшим, совершенствовать себя и все, что тебя окружает, выделяться на фоне других. Если это автомобиль – это авто премиум-класса, если отдых – тогда это круиз на 100-метровой яхте райскими островами Океании, а если это смартфон – это, конечно – iPhone! Но, как мы знаем, к хорошему быстро привыкаешь. Проходит месяц и ты видишь ту же модель iPhone повсюду – у студента-первокурсника, в ресторане, на парковке, на бизнес-встрече. И думаешь: «Я не хочу как у всех, я хочу что-то свое, уникальное, чтобы ни у кого больше не было такого!».

Именно здесь вам на помощь приходит VipStatus.

Эксклюзив, роскошь, самовыражение с VipStatus.

VipStatus предлагает превратить обычный гаджет Apple в эксклюзивный предмет роскоши. Это то, что нужно именно вам, ведь такую вещь могут позволить себе лишь единицы!

Итак, что же предлагает VipStatus?

Компания предлагает несколько видов лакшери-услуг по преобразованию вашего iPhone, iPad или AppleWatch в произведение искусства. Если говорить о перетяжке кожей или ремешках AppleWatch – тогда вашему вниманию предлагается на выбор кожа крокодила, питона или варана. Натуральная фактура экзотической кожи приятная на ощупь, является износостойкой, выглядит великолепно и прекрасно защищает гаджет от механических повреждений. Эксклюзивную кожу можно сочетать с редкими породами дерева и драгоценными металлами.

По вашему желанию мастера VipStatus покроют любимый девайс платиной, родием или титаном, нанесут гравировку, разработают уникальный дизайн именно для вас, воплотят в жизнь вашу идею.

Любите блеск и сияние – тогда Ваш гаджет можно инкрустировать камнями Swarowski любой сложности, или кристаллы можно заменить настоящими бриллиантами!

Подарите своему любимому гаджету новую роскошную жизнь, а себе предмет, который будет красноречивее слов говорить о вас окружающим. Вы и ваши любимые достойны лучшего. Благодаря широкому спектру выбора материалов вы с легкостью подберете вариант, который подойдет именно вам!

Контакты:

Тел: +380970000004

сайт: VipStatus.com.ua

Instagram: @center4g.com.ua