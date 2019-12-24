Делать добро – это не сложно: работники порта «Ника-Тера» осуществили заветные желания около 80 детей

Для работников «Морского специализированного порта Ника-Тера» уже стало хорошей традицией примерять на себя роль детских волшебников к новогодним праздникам. В этом году портовики получили около 80 писем и рисунков, адресованных Деду Морозу и Святому Николаю от особенных деток с ментальными и психическими нарушениями. 19 декабря сотрудники «МСП Ника-Тера» вручили все желаемые подарки, тем самым осуществив детские заветные желания.

Об этом сообщили в пресс-службы «Ника-Теры».

- К нам сами обратились представители «Ника-Теры» с предложением для наших деток подготовить письма к Деду Морозу и Святому Николаю и, конечно, большинство родителей и деток откликнулись с большой радостью, – поделилась председатель ГО «Улыбка ребёнка» Светлана Зубенина. – От лица всех мамочек и детей выражаю огромную благодарность коллективу «Ника-Теры» за радость наших детей, которым передалась любовь и забота, с которыми подбирались подарки сотрудниками порта – это настоящее чудо.

Дети нарисовали желаемые игрушки, подготовили поздравительные открытки и написали целые письма о своей жизни. Некоторые просили подарок не себе, а своим младшим братьям и сёстрам, кто-то мечтал о большой кукле, о машинке на пульте управления, о музыкальном инструменте, а кто-то о книгах, сладостях и тёплых одеялах, и о многом другом.

- В такой не простой день, а в волшебный – День Святого Николая было приятно подарить немного радости и счастья особенным детям и их родителям, за что я благодарен всем нашим сотрудникам порта, которые приняли участие, а это оказалось большое количество, - рассказал первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. – Наше предприятие каждый год старается уделить внимание особенным детям и исполнить хотя бы небольшую часть их заветных желаний.

Дети радовались от души, некоторые подготовили подарки для представителей порта – рисунки, стихотворения, и даже музыкальные композиции.