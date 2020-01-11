Глава Николаевского облсовета зарегистрировала уставы пяти областных лечебных учреждений

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко провела регистрационные действия по утверждению уставов коммунальных некоммерческих учреждений, утвержденного решением 31-й внеочередной сессии облсовета вместе с главными врачами учреждений здравоохранения.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

В Центре предоставления административных услуг зарегистрированы: 1) коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевский областной дом ребенка» Николаевского областного совета; 2) КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней»; 3) КНП «Николаевский областной центр медицинской реабилитации и спортивной медицины»; 4) КНП «Николаевский областной центр психического здоровья»; 5) КНП «Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации».

Также в пресс-службе облсовета отметили, что со стороны главы Николаевского областного совета или работников аппарата облсовета нет никаких задержек и блокирования в процессе оформления документов для реформирования учреждений здравоохранения, а обвинения со стороны группы отдельных депутатов в блокировании процесса регистрации уставов КНС не соответствует действительности.