Глава Николаевского облсовета зарегистрировала уставы пяти областных лечебных учреждений

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко провела регистрационные действия по утверждению уставов коммунальных некоммерческих учреждений, утвержденного решением 31-й внеочередной сессии облсовета вместе с главными врачами учреждений здравоохранения.
Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.
В Центре предоставления административных услуг зарегистрированы: 1) коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевский областной дом ребенка» Николаевского областного совета; 2) КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней»; 3) КНП «Николаевский областной центр медицинской реабилитации и спортивной медицины»; 4) КНП «Николаевский областной центр психического здоровья»; 5) КНП «Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации».
Также в пресс-службе облсовета отметили, что со стороны главы Николаевского областного совета или работников аппарата облсовета нет никаких задержек и блокирования в процессе оформления документов для реформирования учреждений здравоохранения, а обвинения со стороны группы отдельных депутатов в блокировании процесса регистрации уставов КНС не соответствует действительности.
«Эта информация абсолютно не соответствует действительности, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поэтому я прошу депутатов просто заняться своей работой в округах», - сказала Виктория Москаленко .