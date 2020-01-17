Как и когда родители могут обратиться в инклюзивно-ресурсные центры

Родители могут получить консультацию специалистов инклюзивно-ресурсных центров по собственному желанию, рекомендации врачей, советов педагогов, социальных работников, психологов или воспитателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Нужно ли направление в ИРЦ и в какой именно ИРЦ обращаться?

Каждый из родителей ребенка (в случае необходимости), в том числе и с особыми образовательными потребностями (далее – ООП), в возрасте от 2 до 18 лет, может обратиться за консультацией или помощью к специалистам ИРЦ по месту жительства с целью получения качественных образовательных услуг в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования и других учебных заведениях.

ИРЦ предоставляет услуги детям с ООП, проживающим (учащимся) в соответствующей объединенной территориальной громаде (районе), городе при условии предоставления письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей ребенка (приложение 1) и/или его личного заявления о проведении комплексной оценки, а также предоставления письменного согласия на обработку персональных данных ребенка (приложение 2).

Центр проводит комплексную оценку не позднее чем в течение месяца с момента подачи письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей и/ или личного заявления (для детей от 16 до 18 лет) по проведению комплексной оценки развития ребенка.

В случае отсутствия ИРЦ в соответствующей объединенной территориальной громаде (районе), городе (районе города) по месту жительства (учебы) ребенка родители или законные представители вправе обратиться в ближайшей ИРЦ. В Николаевской области создано 23 ИРЦ (приложение 3).

Электронная подача заявки в ИРЦ

С целью повышения эффективности деятельности ИРЦ в 2019 году введена система автоматизации работы ИРЦ. С помощью системы автоматизации ИРЦ родители могут:

- подать заявление в ИРЦ в электронном виде, не выходя из дома;

- получить приглашение на прохождение комплексной оценки развития ребенка (адрес, дата, время);

- хранить заявление и заключение в электронном виде.

Для того чтобы подать заявку в ИРЦ через автоматизированную систему, родителям необходимо:

1) перейти на сайт http://ircenter.gov.ua/, найти необходимое заведение и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Если родители зарегистрированы, то перейти к пункту 3;

2) заполнить необходимые поля, выделенные жирным шрифтом: e-mail, фамилия, имя, отчество, тип (отец, мать, представитель), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), населенный пункт, улица, дом, квартира. На указанную родителями электронную почту придет логин и пароль для входа на сайт;

3) на странице нужного ИРЦ необходимо указать присланные родителям на электронную почту логин, пароль и нажать «Войти»;

4) для создания заявки на прием в ИРЦ нажать «Добавить», выбрать ИРЦ, указав регион и нужный ИРЦ, нажать «Далее». На следующем шаге «Подача заявки» заполнить поля: населенный пункт, учебное заведение, в котором учится ребенок, и цель проведения комплексной оценки. Далее необходимо заполнить данные о ребенке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи), при наличии – паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан). Нажать «Сохранить»;

5) перечень заявок можно посмотреть на странице «Заявки»;

6) на странице «Календарь» появится информация о дате и времени встречи в ИРЦ.

Первичный прием родителей и детей в ИРЦ

Первичный прием родителей или законных представителей ребенка в ИРЦ проводит психолог, который определяет время и дату проведения комплексной оценки и устанавливает наличие следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность родителей или законных представителей (паспорт гражданина Украины);

- свидетельство о рождении ребенка;

- индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью (в случае инвалидности);

- форма первичной учетной документации №112/0 «История развития ребенка», утвержденная Министерством здравоохранения Украины;

- справка от детского врача-психиатра (в случае необходимости).

Если ребенок с особыми образовательными потребностями приобретает дошкольное, общее среднее или профессионально-техническое образование, к заявлению могут прилагаться:

1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с указанием динамики и качества усвоения знаний при обучении, подготовленная соответствующим педагогическим работником и утвержденная руководителем соответствующего учебного заведения.

2. Тетради по родному языку, математике, результаты учебных достижений, рисунки.

3. Документы о дополнительных обследованиях ребенка.

При повторном обращении ребенка с особыми образовательными потребностями в центр подаются:

1. Предварительные рекомендации по проведению комплексной оценки.

2. Вывод соответствующих специалистов о результатах предоставления психолого-педагогической помощи с указанием динамики развития ребенка в соответствии с индивидуальной программой развития.

Что делать родителям после получения из ИРЦ заключения комплексной оценки развития

Если после прохождения комплексной оценки развития ребенка в заключении рекомендовано инклюзивное обучение в соответствующем учебном заведении, согласно статье 20 Закона Украины «Об образовании», после обращения лица с особыми образовательными потребностями или одного из родителей в учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования или учреждения профессионально-технического образования, инклюзивная группа (класс) образуется в обязательном порядке.

Лицо с ООП или один из родителей (законный представитель) ребенка предоставляет руководителю учебного заведения:

1) письменное заявление (в произвольной форме) об открытии инклюзивной группы (класса) в учебном заведении;

2) заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, которое выдается инклюзивно-ресурсным центром.

Инклюзивная группа (класс) в учебном заведении – это группа, где наряду с другими соискателями образования учится один или более человек с ООП.

Прием лиц с ООП на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии, осуществляется с учетом прав и гарантий, определенных законодательством.

Приложения 1,2, 3 размещены по ссылке