Николаевцам напомнили, что договор с водоканалом они могут заключить в Центре административных услуг

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«Николаевводоканал» напомнил николаевцам, что они с 20 января могут заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения в Центре предоставления административных услуг (улица Адмиральская, 20).

Об этом сообщается на странице водоканала в Facebook.

Для оформления договора необходимы только паспорт и идентификационный код (карта налогоплательщика).

«Ждем всех желающих в холле Центра предоставления административных услуг с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00)», - говорится в сообщении.

Вадим Богданов

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