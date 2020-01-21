Николаевцам напомнили, что договор с водоканалом они могут заключить в Центре административных услуг

«Николаевводоканал» напомнил николаевцам, что они с 20 января могут заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения в Центре предоставления административных услуг (улица Адмиральская, 20).

Об этом сообщается на странице водоканала в Facebook.

Для оформления договора необходимы только паспорт и идентификационный код (карта налогоплательщика).