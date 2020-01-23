В 2019 году в акушерско-гинекологическом отделении областной больницы появились на свет 422 ребенка

В акушерско-гинекологическом отделении Николаевской областной клинической больницы в прошлом году появились на свет 422 ребенка, успешно приняты 405 родов (28 – многоплодные).

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Основными задачами отделения являются: оказание специализированной стационарной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи, в том числе неотложной и помощи беременным с акушерской и экстрагенитальной патологией группы высокого и крайне высокой степени риска.

Важным задачами также является внедрение в практику современных средств профилактики, диагностики и лечения осложнений беременности, ведения родов и послеродового периода, своевременное направление пациентов на более высокий уровень оказания медицинской помощи в соответствии с определенными уровнями оказания населению стационарной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи.

По итогам прошлого года в Николаевской области произошло снижение ранней неонатальной летальности (от рождения до 6 дней) на 35%, неонатальной (от рождения до 28 дней) – на 21%. Показатели летальности ниже общеукраинских в 1,5 раза.

Выживание детей с экстремально низким весом (0,500-0,999 г) составило 42,8%, при показателе ВОЗ для постсоветских стран 20%.