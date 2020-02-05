ГК «Прометей» работает над привлечением иностранных инвестиций для развития аграрного бизнеса в Украине

С конца мая 2019 года ГК «Прометей» начала успешно работать со швейцарской компанией SCCF, которая предоставила торговое финансирование в размере 10 миллионов долларов под FCR иконосамент. А спустя полгода плодотворного сотрудничества удалось добиться и финансирования накопленного товара на линейных элеваторах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Прометей».

- Для группы компаний «Прометей» начало работы со швейцарской компанией — это достижение, особенно сейчас, в период, когда от наших внешних партнеров мы постоянно слышим опасения из-за экономического и политического кризиса в Украине, - отметил председатель правления ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Торговое финансирование SCCF в масштабах страны стало сигналом о возврате доверия ведущих швейцарских финансовых организаций к владельцам украинских элеваторов после крупного скандала с участием компании АгроИнвестГрупп.

- Очень важно, чтобы украинские СМИ правильно подавали информацию и не создавали чрезмерной паники вокруг событий, происходящих в нашей стране. Ведь финансовый рынок крайне болезненно реагирует на любые колебания, никто не хочет вкладывать деньги туда, где они не защищены. Финансы любят стабильность, что и демонстрирует ГК «Прометей» уже почти четверть века на рынке Украины. Мы способны защищать вложения наших внешних партнеров, тем самым гарантируя для них безопасность и стабильную прибыль, - подчеркнул бизнесмен.

Для группы компаний «Прометей» сотрудничество со швейцарской компанией стало очередным успешным шагом в развитии, на пути к вертикальной интеграции, а также позволило создать более комфортные условия торговли на элеваторах для фермеров.

Компания не останавливается на достигнутом и активно ведет работу по привлечению внешних финансовых институтов для развития аграрного бизнеса в Украине.