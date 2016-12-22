Декларации руководителей Волынской таможни: один ездит на «Bentley», другому — мама купила «Range Rover»

Заместитель начальника Волынской таможни Леонид Негрич задекларировал более 2 миллионов доходов при том, что его семья зарабатывает 65 тысяч гривен в год. Такую разницу он пояснил тем, что часть денег получает от родителей, которые живут за рубежом.

Об этом говорится в сюжете Слидства.инфо.

«Происхождение могу объяснить конечно. Я в таможне работаю 7 лет только. До этого я был частным предпринимателем 4 года. Платил налоги, даже оформлял кредиты. Это один из источников происхождения средств.Я работал с 17 лет за рубежом. С 21 года в Испании. Также мои родители живут за границей, помогают нам частично. Они уже живут и работают за рубежом с 99 года. Это основной источник поступления средств», — рассказал он журналистам.

Журналисты также побывали в Бориспольском районе Киевской области, где расположен дом Негрича. Возле дома был припаркован люксовый внедорожник «Рейндж Ровер», который не указан в декларации должностного лица.

По словам Негрича, авто принадлежит его маме, а незадекларированное потому, что приобретение было недавно.

«На тот момент, когда я подавал декларацию, мы им не пользовались. Он уже был куплен. В середине или в конце сентября», — заявил таможенник.

Еще один заместитель начальника Волынской таможни Александр Щуцкий имеет в своем автопарке Бентли континенталь GT, БМВ Х5, Мерседес GL 350.

«Вот вы говорите «Бентли» — это действительно мое авто. По поводу «Мерседеса» — тут такая история очень проста. У меня у товарища был этот «Мерседес». У него этот «Мерседес» по техническим причинам сгорел. Не весь сгорел, давайте правильно, вся часть осталась. То есть машина на ходу, но внутри все сгорело. Он не стал его восстанавливать. Он думал, как бы продать. И мы с ним договорились, что он мне его отдает «, — заверил таможенник.

Он пообещал даже показать фотографии своего испорченного «Мерседеса», однако так этого и не сделал.

Кроме люксового автопарка, семейство Щуцкого задекларировало квартиру на Подоле в Киеве. Средняя стоимость квадратного метра там около 1,5 тыс долларов. При средней для домов на Воздвиженке квадратуре в 100 кв. м стоимость квартиры легко может достигать четверти миллиона долларов.

Напомним, НАБУ завело дела на двух нардепов и судью после анализа е-деклараций.