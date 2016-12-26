В бюджете Николаевской области на 2017 год заложили 15 миллионов гривен на микропроекты

Депутаты Николаевского областного совета заложили 15 миллионов гривен в бюджете области на следующий 2017 год на реализацию микропроектов местного развития.

Соответствующее решение было принято в ходе сессии областного совета в четверг, 22 декабря, при внесении дополнений в Программе экономического и социального развития Николаевской области на 2015-2017 годы «Николаевщина-2017».

Согласно данным поименного голосования, которые опубликованы на официальном сайте облсовета, за данный проект решения проголосовали 36 депутатов, еще пятеро – воздержались, и шестеро – не голосовали.

Стоит отметить, что активно данный вопрос обсуждался как в ходе сессии, так и накануне во время заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций в среду, 21 декабря.

- Это впервые единственный легальный способ помочь местным бюджетам. Это капитальные расходы из областного – местным, - отмечала директор департамента экономического развития и региональной политики облгосадминистрации Марина Васильева, выступая перед депутатами.

Однако, прежде, чем утвердить предлагаемые дополнения в существующую программу, члены комиссии около 1,5 часа дискутировали по этому поводу. Депутаты хотели «четче понять», куда будут направляться эти деньги, и по какому принципу.

- Пока - это кот в мешке, – высказался депутат Александр Бондарь. - Мы бьемся за так называемые депутатские деньги, нам говорят – денег нет, а 15 миллионов на виртуальные проекты – есть. Извините, но не держите нас за дураков.

По словам Васильевой, отбор проектов будет проводиться на конкурсной основе, участие принять сможет каждый населенный пункт.

Поддержал ее заместитель губернатора Александр Кушнир, который объяснил, что порядок проведения конкурсов будет разработан сразу после принятия дополнений.

- Чтобы утвердить порядок, необходимо знать, есть ли эти деньги, предусмотреть их в бюджете, - сказал он. - Вы как депутатский корпус со своей стороны сможете осуществлять контроль. Каких-либо ограничений того, кто сможет принимать участие, не будет.

В итоге, депутаты поддержали проект решения и на комиссии, и на сессии. Было решено, что депутатов включат в конкурсную комиссию, и в перечне условий конкурса будет прописано обязательное софинансирование, что будет стимулировать местные советы работать над проектами, соревноваться между собой и бороться за получение финансирования.