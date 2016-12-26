И.о. главы Одесской ОГА объявила бойкот облсовету и обещает «заморозить» все бюджетные растраты на ближайшие 3 месяца

Исполняющая обязанности губернатора Одесской области Соломия Бобровская собирается подписать распоряжение, по которому принятый бюджет области на 2017-й год будет «заморожен» на ближайшие 3 месяца.

Об этом она заявила сегодня, 26 декабря, передает Украинская Служба Информации.

По словам исполняющей обязанности главы области, таким образом она объявляет «бойкот» облсовету. По ее мнению, принятый бюджет на 2017 год является незаконным.

"Они ждут, когда мы пойдем на уступки и «пропихнем» этот бюджет. Сегодня я подпишу распоряжение, по которому область перейдет на режим экономии. Это означает, что три месяца область будет получать только защищенные статьи расходов, заработную плату и коммунальные платежи. Тут не учитывается повышение зарплаты, которое согласовало правительство, тут не учитываются областные программы – мероприятия в рамках культуры, образования, ремонт дорог. Если они хотят от меня бойкота – они его получат, пока областной совет не одумается и не примет бюджет, который будет учитывать интересы всех жителей области", — заявила Соломия Бобровская.

Напомним, что 23 декабря представители областной администрации заявили, что готовы добиться отмены принятого бюджета через суд. Соломия Бобровская отметила, что ночью перед сессией облсовета в проект бюджета было внесено множество правок, которые не были согласованы с профильными ведомствами областной администрации, к тому же с ними не успели ознакомиться даже многие депутаты.