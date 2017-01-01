С 1 января в Украине дорожают сигареты и алкоголь, а лекарства дешевеют

С 1 января вступают в силу новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров.

Так, согласно поправкам в Налоговый кодекс, существенно растут акцизы на алкоголь и табачные изделия, передает «Укринформ».

Таким образом, сигареты подорожают уже 1 января. Акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%. По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4-5 гривен.

Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%. Но действовать повышение по подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.

Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выведению «в тень» части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали валюту без чеков по меньшей цене.

В то же время, с начала 2017 в Украине должны подешеветь лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки.

В постановлении правительства говорится о целом перечень лекарств на несколько сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета. На них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. Кроме того, на эти лекарства вводится понятие «референтной цены», которая будет зависеть от стоимости препаратов в пяти странах Европы: Польши, Словакии, Венгрии, Латвии и Чехии.