С 3 января заработал Портал административных услуг Николаевской области

Согласно распоряжению председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко с 3 января начал свою работу Портал административных услуг Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Портал состоит из двух сайтов: внутреннего и внешнего. На внутреннем сайте происходит взаимодействие администраторов центров предоставления админуслуг с субъектами предоставления услуг (органами исполнительной власти и местного самоуправления). Внешний сайт предназначен для конечных пользователей портала – юридических и физических лиц, обращающихся за получением административных услуг. Портал обеспечивает доступ субъектов обращений к следующим данным:

- информации о центрах предоставления админуслуг, обслуживаемых в портале, в том числе их адреса и графики работы; - ссылки на нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление административных услуг; - информацию о процедурах получения административных услуг, в том числе: исчерпывающие перечни необходимых документов, сроки предоставления услуг, основания для отказов и тому подобное.

После регистрации на сайте пользователь получает доступ к персональному «Электронному кабинету», из которого он может:

- обратиться за консультацией к специалистам ЦПАУ и субъектам предоставления административных услуг; записаться на прием в ЦНАП с помощью электронной очереди; отслеживать в режиме онлайн состояние прохождения документов по своим делам; заказать уведомление об изменениях в состоянии дела на электронный адрес или мобильный телефон; хранить электронные копии личных документов, выданных административных актов и документов разрешительного характера/отказов; самостоятельно формировать документы, необходимые для получения административных услуг.

Внутренний и внешний сайты синхронизированы, благодаря чему любые изменения в законодательстве, в перечне документов для получения услуг, в прохождении процедур предоставления услуг и т.д., внесенные администраторами ЦПАУ внутреннего сайта, мгновенно становятся доступными для просмотра пользователям внешнего сайта. На внутреннем сайте происходит документооборот между ЦПАУ и субъектами предоставления административных услуг.