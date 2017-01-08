«Можно стоя? Можно», - в Николаеве нелегальные «маршрутки» берут 240 гривен за поездку в Одессу

В Николаеве днем 8 января возле междугороднего автовокзала организовали нелегальные перевозки в Одессу.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал николаевец Денис Барашковский.

По его словам, водитель маршрутного такси брал за проезд по 240 гривен и уехал без опознавательных табличек, указаний города отправки и города следования. При этом водитель согласился везти пассажиров стоя и «на табуретке».

"Стоят по Чигрина в сторону центра, прямо напротив вокзала "Южный". - Хоть на табуретке,но поеду;

- билеты? Какие билеты;

- можно стоя? Можно".

«Если, не дай Бог, что-нибудь случится с пассажирами, они даже не смогут доказать, что они ехали в этом автобусе», - пишет николаевец.

Напомним, ранее исполнительный комитет Николаевского городского совета запретил нелегальную автостанцию, расположенную на остановке общественного транспорта по улице Пограничной (Чигрина) в районе автовокзала «Николаев». С этой станции отправлялись маршрутные такси в Одессу.