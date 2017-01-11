Первомайское гороно снова закупило самые дорогие продукты для школьников: яйца по 27 гривен

Управление образования Первомайского городского совета Николаевской области в очередной раз закупило продукты питания для учеников школ и детских садов по завышенным ценам у своего постоянного поставщика ООО «Мясницкий двор».

Об этом свидетельствуют данные электронной системы «Prozorro».

В декабре 2016 года управление провело несколько торгов на покупку продуктов питания: куриных яиц, подсолнечного масла, муки и так далее. Во всех аукционах несмотря на более выгодную цену все фирмы, конкурировавшие с ООО «Мясницкий двор» проигрывали.

К примеру, в тендере на закупку 273 тысяч 400 куриных яиц победило ООО «Мясницкий двор» с ценой в 738 тысяч 180 гривен, хотя частный предприниматель Александр Кондратьев предлагал продать это же количество яиц за 592 тысячи 704 гривны. Тендерный комитет нашел ряд нарушений в оформлении тендерной документации Александра Кондратьева, в результате чего отклонило его предложение, признав победителем ООО «Мясницкий двор» с ценой 27 гривен за десяток яиц при том, что на сегодняшний день в магазинах и на рынках яйца стоят от 20 до 23 гривен за десять штук.

Такая же ситуация с тендерами на покупку Первомайским гороно муки и подсолнечного масла: 31 тысячу 770 килограмм пшеничной муки гороно купило за 249 тысяч 394 гривны 50 копеек у ООО «Мясницкий двор», несмотря на то, что ФЛП Оксана Уцеховская предлагала цену в 249 тысяч 394 гривны. Что касается масла, то 9 тысяч 530 литров подсолнечного масла управление образования купило по цене 38,25 гривен за литр, выложив в общем 364 тысячи 522 гривны, хотя ФЛП Александр Кондратьев предлагал цену 30,6 гривен за литр. Во всех случаях тендерный комитет находил массу нарушений в более дешевых предложениях, а в предложениях ООО «Мясницкий двор» - ни одного.

Напомним, что у данного предприятия Первомайское и Южноукраинское управления образования Николаевской области покупаю продукты питания регулярно из года в год, и каждый раз – по явно завышенным ценам.

13 апреля 2015 года: Первомайские педагоги снова закупили «золотые яйца» для школьников, переплатив 36 тысяч гривен

14 мая 2015 года: Первомайские педагоги так и не научились экономить - продолжают закупать продукты для учеников по завышенным ценам

11 ноября 2014 года: Очередные «золотые продукты» за бюджетный счет: первомайские педагоги закупили мясо по сверхвысоким ценам

21 апреля 2014 года: И снова «золотые яйца»: в Первомайске чиновники переплатили 90 тысяч, купив яйца по завышенной цене

26 марта 2014 года: Их ничто не пугает: управление образования Первомайска в очередной раз закупило продукты для детей по баснословным ценам

8 января 2013 года: Экономия по-первомайски: гороно накупило яиц по 14 бюджетных гривен за десяток и апельсин – по 21 гривне за кг

Отметим, что управление образования города Первомайска Николаевской области с 2001 года возглавляет Галина Остапенко, которая дважды была депутатом Первомайского городского совета.

Владельцем фирмы «М’ясницький двір» является николаевский предприниматель Олег Цомин. В качестве физлица-предпринимателя он в 2009-2012 годах победил на торгах на поставку продуктов управлениям образования Николаевской области на общую сумму более 32 миллионов гривен. Предприятие зарегистрировано по улице Каменемостовской, 2-в в Первомайске Николаевской области.

Напомним, в мае 2015 года мэр Первомайска Николаевской области Людмила Дромашко заявляла, что она попросила прокуратуру проверить законность скандальной закупки продуктов питания городским управлением образования за счет бюджетных средств. На этом, видимо, все и закончилось, учитывая то, что первомайское гороно и ее начальник Галина Остапенко продолжают закупать продукты по завышенным ценам.

Тем временем, ранее начальница Управления образования Первомайского городского совета Галина Остапенко заявляла, что покупать продукты питания для детей по гораздо завышенным от рыночных ценам им позволяет закон, которым «не предусмотрено соответствие цены государственных закупок розничной или рыночной цене».