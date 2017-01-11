В Украине появился реестр должников за коммуналку

Министерство юстиции Украины создало единый электронный реестр должников за жилищно-коммунальные услуги.

Данные размещены на официальном веб-сайте министерства.

В единую базу внесли физические лица и частные предприятия. Для того, чтобы разыскать одного отдельно взятого человека или компанию, нужно просто ввести в поиск его данные: имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости.

Напомним, тарифы на горячую воду и отопление за год выросли на 80%.