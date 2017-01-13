В Николаеве сделают перерасчет отопления для домов без теплосчетчиков

Елена Боличевская В Николаеве совершат перерасчет начисленной платы за отопление в октябре и ноябре 2016 года в многоквартирных домах, где нет средств учета тепловой энергии. Подобным образом будет начисляться плата за тепло и в дальнейшем.

Такое решение принял исполком Николаевского городского совета в пятницу, 13 января, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций Николаевского горсовета Елена Боличевская сообщила, что согласно проекту решения предлагается начислять плату за отопление в домах без тепловых счетчиков по среднему показателю исходя из показаний домов с соответствующими приборами учета.

- По результатам расчетов за октябрь, учитывая, что ввод тепла был неодновременно по домам, предлагается утвердить стоимость гигакалории на квадратный метр за один день в размере около 13 гривен. Это при утвержденном Нацкомиссией тарифом в 28-32 гривны. Разница для населения очень существенна. За ноябрь предлагается утвердить тариф за квадратный метр – 14 гривен 84 копейки вместо 32 гривен, – отметила Боличевская.

Член исполкома Владимир Тимошин добавил, что в документ нужно внести определенные изменения, чтобы привести решение в соответствие к законодательным нормам.

- Пожалуйста, внесите в течение пяти дней эти изменения, чтобы все соответствовало постановлению Кабмина. Спасибо, решение принято, – сказал Сенкевич.

В итоге исполком поддержал этот проект решения.