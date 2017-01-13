Генпрокуратура не нашла нарушений в декларации нардепа от «БПП», указавшего 133 миллиона гривен налички

Депутат Верховной Рады от "БПП" Руслан Демчак заявляет, что Генпрокуратура и ДФС проверили правдивость данных в его электронной декларации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года", - написал он.

По его словам эти ведомства подтвердили отсутствие события уголовного правонарушения.

"Уголовное производство из-за отсутствия состава преступления – закрыто", - написал он и опубликовал справку от ГПУ.

Как известно, Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств, а также аренду женой дома и машины Range Rover в Великобритании. В декабре СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов 6 депутатами Верховной Рады, включая Демчаком.

Другими 5-ю является Нестор Шуфрич с "Оппозиционного блока", Геннадий Бобов из группы "Партия "Видродження"и внефракционные Александр Супруненко и Вячеслав Константиновский.

12 января Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом. В общем детективы Бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларациях, касающихся действий 21 человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генеральной прокуратуре Украины зарегистрированы уголовные производства в отношении народных депутатов из числа задекларировавших более $100 тысяч наличных средств для проведения их внеплановой проверки на предмет уклонения от уплаты налогов.