Зарплата прокурора Николаевской области за декабрь составила 39,5 тысяч гривен

Заработная плата прокурора Николаевской области Тараса Дунаса за декабрь 2016 года составила 39 тысяч 492 гривны.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на ответ прокуратуры Николаевской области.

Оклад прокурора составил 3 тысячи 938 гривен, надбавки – 8 тысяч 382 гривны, премия – 27 тысяч 104 гривны. После удержания налогов и сборов Дунас получил 31 тысячу 791 гривну.

Также издание пишет, что заработная плата прокурора Ивано-Франковской области Александра Стратюка за декабрь составила 41 тысячу 755 гривен. А заработная плата прокурора Киева Романа Говды – 28 тысяч 33 гривны. Заработная плата прокурора Винницкой области Вячеслава Соколового за декабрь составила 35,7 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-прокурор Николаева Юрий Палий, остающийся в прокуратуре, скрывал в своих декларациях 2 земельных участка и квартиру.