Новоодесский лицей на полмиллиона гривен заказал российских удобрений у фирмы из оккупированной Горловки

В Николаевской области Новоодесский профессиональный аграрный лицей 16 января по результатам тендера заказал у ООО «Интерполихим» удобрения на 458 тысяч гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

В течение года поставят 45 тонн азофоски (нитроаммофоски) в мешках по 50 килограммов по цене 10 тысяч 170 гривен за тонну. В открытых источниках есть данные о продаже этого удобрения по 8,9-9,2 тысячи гривен без учета стоимости доставки. При этом на сайте самого «Интерполихима» указана цена 9,5 тысячи гривен за тонну. Победитель добавил к своему предложению паспорта качества на продукцию производства АО «Минудобрения» и ПАО «Дорогобуж» (оба – Россия).

По данным госреестра, «Интерполихим» зарегистрирован в оккупированном террористами городе Горловка Донецкой области на местного жителя Александра Галицкого. В договоре фирма указала кроме юридического еще и фактический адрес в Киеве.

Донецкий номер телефона фирмы 0623451969 также используют ООО «Инвестленд» и ООО «Асия-Донецк». Александру Галицкому также принадлежит ООО «Торговый дом «Новах», переоформленный из Горловки в город Вишневое Киевской области. На нынешних торгах конкурентами «Интерполихима» были ООО «Химагроинвест» и ООО «Техноторг».