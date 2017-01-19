Николаевщину поставили на седьмое место в рейтинге областей по открытости для бизнеса

Николаевская область заняла седьмое место в рейтинге самых привлекательных и открытых для малого и среднего бизнеса областей Украины.
Об этом сообщает общественная организация «Громадський контроль Дніпропетровська» на своей странице в «Facebook».
Рейтинг составлен на основе открытых данных «ProZorro». Лидеры рейтинга – Днепропетровская, Винницкая, Черниговская, Донецкая и Сумская области. Самые закрытые для бизнеса области – Закарпатская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черновицкая и Полтавская. Довольно низкие показатели у промышленно развитых областей с высокой деловой активностью, таких как Львовская, Одесская и Харьковская (двенадцатое, тринадцатое и девятнадцатое место, соответственно). Данный рейтинг строился на основе трех показателей:
1) Средняя цена одного тендера в конкурентных торгах (ожидаемая стоимость, поделенная на общее число конкурентных торгов за 2016 год).
2) Количество конкурентных торгов за 2016 год.
3) Соотношение конкурентных к неконкурентным торгам (в процентах).
Напомним, ранее сообщалось, что Николаев оказался среди аутсайдеров в рейтинге комфортных украинских городов.