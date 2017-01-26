Жители еще трех сел под Николаевом возмущены, что фирма «Алан-Техно» резко повысила цены на проезд

Жители пригородов Николаева, сел Витовского района Галицыново, Лупарево и Лиманы возмущены, что перевозчик «Алан-Техно» необоснованно поднял цены на проезд.
Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».
«Зарплаты и пенсии остались неизменными, а тариф подняли в 1,5 раза:
- Галициново – «Фуршет» - был тариф 4 гривны, поднялся до 6 гривен;
- Жовтневая центральная районная больница – Лиманы – был тариф 9,25 гривны, поднялся до 14 гривен;
- Жовтневая ЦРБ – дачи (Лупарево) – был тариф 12 гривен, поднялся до 17 гривен».
«По неофициальным данным, можем сказать, что, к примеру, Галициновскую громаду никто «не спрашивал» и вопрос «не обговаривал» - пришли, положили на стол документ и сказали, что это даже не обговаривается. Люди в отчаянии – готовы перекрыть автомагистраль, ведущую на НГЗ! Жители всего Витовского района просят разобраться с этим беспределом и прийти к общему консенсусу с фирмой-перевозчиком «Алан-Техно», хозяйкой которого является Инга Шаповалова. К слову сказать, это единственный перевозчик в этом районе!» - пишет издание со ссылкой на местных жителей.
Напомним, что жители села Баловное также посетовали на повышение цены проезда перевозчиком «Алан-Техно» на пять гривен и считают рост стоимости необоснованным.