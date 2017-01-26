Жители еще трех сел под Николаевом возмущены, что фирма «Алан-Техно» резко повысила цены на проезд

Архивное фото Жители пригородов Николаева, сел Витовского района Галицыново, Лупарево и Лиманы возмущены, что перевозчик «Алан-Техно» необоснованно поднял цены на проезд.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

«По неофициальным данным, можем сказать, что, к примеру, Галициновскую громаду никто «не спрашивал» и вопрос «не обговаривал» - пришли, положили на стол документ и сказали, что это даже не обговаривается. Люди в отчаянии – готовы перекрыть автомагистраль, ведущую на НГЗ! Жители всего Витовского района просят разобраться с этим беспределом и прийти к общему консенсусу с фирмой-перевозчиком «Алан-Техно», хозяйкой которого является Инга Шаповалова. К слову сказать, это единственный перевозчик в этом районе!» - пишет издание со ссылкой на местных жителей.