Николаевцы высмеяли подарок главврача роддома Волохова в виде надгробной плиты своему медперсоналу

Евгений Волохов Жители Николаева высмеяли подарок главного врача родильного дома №1, бывшего депутата Николаевского городского совета от Партии регионов Евгения Волохова, который еще в 2009 году установил во дворе медицинского учреждения камень с плитой в качестве подарка медперсоналу.

Фотографию подарка, напоминающего могилу, на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал николаевский фотограф Виктор Аджамский.

«Отличный подарок, я считаю! Я теряюсь в догадках, как по мнению главврача эта глыба должна была обрадовать коллектив? И почему они не сдали его в психушку еще 21 июня 2009 года, в день поздравления? Ох, и разбалует Волохов свой коллектив такими подарками», - написал он.

В ответ на это жители Николаева высмеяли подобный жест главного врача, назвав это «каким-то черным юмором».

Фото: Facebook Виктора Аджамского

«Хоть понятно, в чей огород это камень», - пошутил Андрей Гноевой.

«Там похованы мечты, благие намерения и карьерный рост», - добавила Светлана Гонка.

«Надгробие… Здесь похоронена медицина», - написала Ольга Пинькова.

Напомним, как уже сообщалось, в конце января текущего года на брифинг начальницы городского управления здравоохранения главный врач роддома №1 заявил, что роженицы сами «по желанию» платят ему за палаты от 50 гривен до 50 тысяч гривен.