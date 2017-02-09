Мэрия Николаева хочет купить помещения в частном здании для своих новых управлений и департаментов

Николаевский городской совет намерен принять участие в аукционе по покупке помещений в здании по адресу улица Лягина, 4/9 (через дорогу от здания мэрии), чтобы разместить там сотрудников новых структурных подразделений мэрии.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в этом году штат исполкома Николаевского городского совета увеличился, и депутаты проголосовали за создание новых подразделений в структуре исполкома – в частности, это Департамент энергоэффективности, Управление благоустройства, а также будущий городской ГАСК, функции которого государство передало местному самоуправлению.

Для этого городской совет и намерен приобрести часть помещений в здании «Гипрограда» на Лягина.

- Не все здание, второй и часть третьего этажа, - пояснил Сенкевич.

Согласно информации об аукционе, который проводит государственное предприятие «Сетам», площадь выставленных на продажу помещений составляет 1714,4 квадратных метров. Данные помещения арестованы и выносятся на торги в качестве погашения долговых обязательств ООО «Офисный дом Николаев» перед «Райффайзен банк Аваль». Стартовая цена всего имущества – 6 миллионов 540 тысяч 926 гривен.