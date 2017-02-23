Горсовет Николаева дал согласие на разработку техдокументации для строительства детского сада в микрорайоне Северный

Депутаты Николаевского городского совета со второй попытки дали согласие на изготовление технической документации строительства детского сада в микрорайоне Северный.

Соответствующее решение было принято в ходе второго заседания Николаевского городского совета.

Таик, значально депутаты более часа обсуждали проект решения, связанный с возможным строительством детского сада в микрорайоне Северный. На рассотрение депутатов был вынесен вопрос изготовления технической документации. В частности, депутатам предложили рассмотреть возможность разделение участка площадью 26 тысяч квадратных метров по улице Архитектора Старова, 6-г. Согласно предложенному проекту решения, на первом участке площадью 16 тысяч квадратных метров, было предложено построить детский сад, а на оставшейся территории разместить спортивную площадку и стадион для 64-й школы.

В свою очередь, начальник управления образования горсовета Анна Деркач сообщила депутатам, что на сегодняшний день 64-я школа используется не только по прямому назначению, но также в качестве детского сада.

После того, как Деркач сообщила об этом, у депутатов возникли вопросы о том, как получилось так, что ранее в микрорайоне Северный планировалось построить школу, а сейчас речь идет о появлении детского сада. Также депутатов смутило то, что вопрос был внесен в сессионный зал «с голоса», то есть он соответственно не прошёл профильную комиссию.

Во время обсуждения восможности появления детсада в Соляных, был поднят вопрос и о том, какое время потребуется на его строительство. По словам Александра Сенкевича, при должном финансирование объект можно возвести в течение двух лет.

Аргументируя решение строить в Соляных детсад, а не школу, городской голова Александр Сенкевич заявил, что проект детского сада готов на 95%, потому логичнее построить этот объект. При этом он согласился с тем, что в микрорайоне Северный необходимо строительство как школы, так и детского сада.

- Когда проект школы будет разработан, его посадку можно разместить на какой-либо свободный участок, - сказал он.

В итоге первоначально за проект решения проголосовали 18 депутатов, 26 не голосовали, ещё 4 воздержались и вопрос об изготовлении техдокументации для строительства детсада не был поддержан.

После перерыва, обсудив предложенный проект решения о строительстве детсада, на заседаниях фракций, депутаты вернулись к рассмотрению вопроса и 46 голосами поддержали его.