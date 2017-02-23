Деркач сообщила о необходимости проведения экспертной оценки стоимости здания бывшего детсада №15

Для того, чтобы выяснить какая сумма необходима для приобретения помещения бывшего детсада №15 в районе Промзоны необходимо провести независимую экспертную оценку.

Об этом, в четверг, 23 февраля в ходе сессии Николаевского горсовета заявила начальник городского управления образования Анна Деркач, рассказывая депутатам о ситуации с возвратом помещения бывшего детсада №15 в собственность города.

Так, Деркач напомнила о том, что данный вопрос является актуальным для данного округа, так как там функционирует единственный детсад №17. При этом она сообщила, что на очереди в этот детсад находится 272 ребенок. Кроме этого, более сотни детей вынуждены посещать отдаленные дошкольные учреждения, что является крайне неудобным для детей и их родителей.

По словам Деркач, в начале февраля состоялось выездное заседание рабочей группы, была проведена встреча с собственником здания и ему было предложено провести оценки стоимости объекта. Позже от собственника здания был получен соответствующий пакет документов, за исключением протокола согласия общих сборов о продаже здания.

При этом, Деркач сообщила, что так как проведенная оценочная стоимость собственником здания не является объективной, необходимо дополнительное проведение независимой оценки.

Помимо этого, как рассказала Деркач, по информации управления капитального строительства на обустройство территории, приобретение технического оборудования и мебели для будущего детского сада необходимо будет еще около 16 миллионов 550 тысяч гривен.

В свою очередь, депутат от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Евгений Рымарь, который входит в рабочую группу, поделился мнением, что здание действительно необходимо покупать.

- Могу заверить, что есть действительно есть необходимость приобретения данного здания. Но действительно нужно провести точную оценку, если нам это по карману. Если городской совет считает, что цена оправдана, то не вижу никаких препятствий для приобретения здания, потому что действительно там не хватает дошкольных заведений в районе, - .

В то же время, депутат от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин акцентировал внимание на то, что данный вопрос в любом случае требует скорейшего решения.

- На сегодняшний день, по нашим подсчетам, там уже вышло за 350 человек в очереди детского сада №17, - заявил он. Добавив, что в том районе города живет большое количество молодых семей.

Выслушав Анну Деркач депутаты Николаевского городского совета приняли изложенную ею информацию к сведению и приступили к рассмотрению других вопросов.

Как известно, с целью решения существующей проблемы они неоднократно проводили акции протеста, а также собрали свыше 4 тысяч подписей за возвращение детского сада городу. До этого, с просьбой вернуть детсад №15 люди обращались и в 2012 году к тогдашнему мэру Владимиру Чайке.