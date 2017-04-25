США намерены сократить помощь Украине на 70%

Проект бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине на 68,8%.

Об этом сообщает издание «Foreign Policy».

Документ предусматривает сокращение на треть помощи развивающимся странам и объединение USAID с Государственным департаментом. Часть денег, ранее выделяемых в рамках программ помощи, будут перенаправлены на национальную безопасность.

Объемы помощи Украине в 2018 фискальном году в предварительном плане бюджета должны были составлять более $570 млн, однако в обнародованном в апреле новом проекте предусмотрено сокращение финансирования до $177 млн (-68,8%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 миллионов долларов США на военные нужды.