​«Укравтодор» объявил план основных работ на 2017 год - Николаевской области в списке нет

Компания "Укравтодор" объявила план основных работ на 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главные инвестиционные проекты, которые будут делать, в этом году назвал Славомир Новак на заседании правительства в среду.

В Киевской области планируют сделать 28,6 км дороги Н-01 Киев-Знаменка стоимостью 50 млн евро, а также участок дороги между Киевом и Белой Церковью.

В Винницкой области будут делать два участка объездной дороги областного центра. Это 8 километров на дороге М-12 Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка (110 млн гривен), а также 3,3 км дороги Т-02 Винница - Гнивань - Тывров (45 млн гривен).

В Закарпатской области планируется сделать 11 километров дороги в районе села Великая Паладь (110 млн гривен).

В Одесской области продолжать ремонт дороги М-15 Одесса - Рени. "Общая протяженность дороги - 290 км. Много уже сделали в прошлом году, в этом году будем продолжать на участке 80 км. Объем финансирования в этом году - 924 млн гривен", - рассказал Новак.

В Сумской области будут делать 35 километров дороги Т-19 Шостка - Кролевец (335 млн гривен).

В Тернопольской области должны отремонтировать 25 километров дороги М-19 на участке между Тернополем и Кременцом (256 млн гривен).

В Черниговской области сделают 8,5 км дороги М-01 на подъезде к Чернигову (37 млн гривен).

В Полтавской и Днепропетровской областях будут делать Р-52 Днепр - Решетиловка. Там запланированы три объекты: объезд сел Петриковка и Лобойковка протяженностью 11,5 км (141 млн гривен), транспортная развязка на пересечении с трассой М-22 Полтава - Александрия (44 млн гривен) и путепровод (141 млн гривен).

В Запорожье планируют доделать сооружения 3, 4 и 5 нового моста (участок между правым берегом и Хортицей), а также полностью переработать проектную документацию в рамках новых технических стандартов (250 млн гривен).

В Ивано-Франковской области построят мост за 28 млн гривен на дороге Н-10 Стрый - Мамалыга возле села Драгомирчаны.

Напомним, николаевцы возмущены состоянием дороги на Снигиревку. В начале мая 2016 года данная трасса также была практически непригодна для передвижения автомобилей. В августе 2016 года министра инфраструктуры Омеляна покатали по убитой снигирёвской трассе, ремонт которой так и не начался, но видимо, даже это не дало результата. В ноябре 2016 года водители жаловались, что трасса на Снигиревку продолжает находиться в ужасном состоянии.