Исполком Николаевского горсовета поддержал перераспределение в бюджете почти 20 миллионов

Исполком Николаевского горсовета перераспределил 19 миллионов 257 тысяч 303 гривен расходов департамента ЖКХ на 2017 год. В частности, более 5 миллионов гривен со строительства троллейбусной линии на Намыве направят на защиту Терновки от подтоплений.

Соответствующее решение исполнительный комитет Николаевского городского совета принял на заседании в пятницу, 28 апреля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что изначально проекта решения «О перераспределении расходов на 2017 год департаменту жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в пределах общего объема бюджетных назначений» не было в повестке дня, но городской глава предложил вынести на рассмотрение этот проект решения.

Александр Сенкевич отметил, что необходимо перераспределить уменьшить средства, заложенные на строительство троллейбусной линии по улицам Лазурная и Озерная, и направить их на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления Терновки. Речь идет о сумме в 5 миллионов 237 тысяч 779 гривен.

– Каждый год мы подаем объекты, которые мы хотели бы финансировать с Государственного фонда регионального развития. Этот фонд рассматривает эти объекты, дает им приоритет и предлагает сумму на условиях «90 на 10» – с местного бюджета выделяется 10 процентов, а с государственного – 90. В этот раз нам предложили 60% вместо 90. То есть, с местного бюджета мы должны финансировать 40%, а не 10. Мы согласились и на 40%.

По словам Сенкевича, деньги же на строительство троллейбусной линии пополнятся после полугодия и вскоре будет объявлен тендер на эти работы. Мэр пояснил, что спешка с перераспределением связана с тем, что Государственному фонду регионального развития необходимо подтверждение, что в бюджете выделили деньги для софинансирования.

Кроме того, еще из общего фонда бюджетных назначений департамента ЖКХ более 1,8 миллиона с программы содержания дорог перераспредилили на обеспечение бесперебойного функционирование жилищно-коммунального хозяйства. Аналогичное перераспределение было проведено и на сумму в 12,2 миллиона гривен со спецфонда.

После принятия решения исполкомом это решение должна согласовать постоянная депутатская комиссия горсовета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.