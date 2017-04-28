Началась верификация лиц, совершивших преступления против Украины, которых можно обменять на заложников, - Геращенко

В пятницу, 28 апреля, началась верификация тех лиц, которые совершили преступления против Украины, но в рамках законодательства их можно помиловать ради освобождения украинских заложников в оккупированном Донбассе.

Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, эти лица не хотят возвращаться в ОРДЛО.

«Речь идет о нескольких сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время. Очень верю, хочу, вместе делать все для того, чтобы эта верификация приблизила нас, наконец, ко дню освобождения заложников», - отметила она.

Она уточнила, что четыре месяца в гуманитарной группе в Минске, где также работают Виктор Медведчук и представители СБУ, тяжело договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации.

«Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители организации посетят пенитенциарные учреждения», - сказала Геращенко.

Первый вице-спикер констатировала, что количество заложников на оккупированных территориях увеличивается.

«За счет гражданских лиц, хватают и выдвигают (боевики, - ред.) надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах. На сегодня заложников уже 128, в четверг стало известно о еще об одном незаконно удерживаемого украинце. Ради освобождения всех готовы к компромиссам», - подчеркнула она.

26 апреля 2017 года сообщалось, что трехсторонняя контактная группа на сегодняшней встрече в Минске договорилась, что в ближайшее время состоится верификация отказа от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса лиц, которых боевики внесли в списки обмена.