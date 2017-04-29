Вице-мэр Николаева о том, кто остался в управлении транспорта: «Две девочки, которые сидели на телефонах»

Юрий Степанец На данный момент в управлении транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета практически никто не работает.

Об этом сообщил заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец, пишет Инше.тв.

– Там нет ни начальников отделов ни одного, там нет не специалистов, там осталось в управлении транспорта всего два человека, это две девочки, которые раньше сидели на жалобах, на телефонах на горячей линии, сейчас на них всё это взвалили – управление всем транспортным комплексом нашим, — сказал он, добавив, что новому начальнику управления придётся заниматься разработкой программы развития общественного транспорта города, довести до конца начинания по кредитным средствам ЕБРР на покупку нового транспорта, создать транспортную стратегию города, поставить на ноги «Николаевэлектротранс», заниматься созданием с нуля автобусного парка.

По словам Юрия Степанца, конкурс на замещение должности начальника транспортного управления объявили 4 апреля, потому у всех желающих есть время до 3 мая подать документы.

Также он посетовал, что многие общественники «знают, как надо управлять, но не хотят работать официально» в транспортном управлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в марте в Николаеве общественный транспорт и сфера перевозок остались без контроля со стороны чиновников. Все чиновники управления транспорта и связи Николаевского городского совета, а также профильный вице-мэр Антон Турупалов одновременно ушли в отпуск.