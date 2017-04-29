Дорожники осмотрели мост на Николаевщине, пешеходная часть которого «пострадала» при ДТП

Служба автомобильных дорог в Николаевской области осмотрела техническое состояние конструкции моста через реку на автомобильной дороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» (км 75+673).

Об этом сообщили в пресс-службе САД.

Как отмечается в сообщении, дорожники зафиксировали значительное разрушение конструкции пешеходной зоны моста, которое произошло в результате ДТП.

«Все повреждения были зафиксированы и определены объемы работ, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасного проезда. В настоящее время предоставлено техническое задание на восстановление части моста и установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки», - говорится в сообщении.

При этом в Службе отметили, что так как денег на капитальный ремонт моста нет, главной задачей их будет – сохранение мостовой переправы за счет эксплуатационного содержания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мостовой переход вблизи поселка городского типа Первомайское Витовского района Николаевской области находится в аварийном и даже «угрожающе катастрофическом» состоянии. На капитальное восстановление подводных путей и самого моста необходимо потратить около девяти с половиной миллионов гривен. Однако, таких средств на данный момент нет ни в сельском, ни в районном бюджетах.