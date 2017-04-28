Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

28 апреля был обнародован проект постановления Кабинета министров, который устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков. Как отмечается, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков

«В результате в Минэкономики поступили многочисленные обращения участников рынка, отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы», – говорится в сообщении.

По мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции таким образом ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей.

Согласно сообщению, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин – на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) – на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты – на 1,7-1,8%.