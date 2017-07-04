Заводский суд Николаева арестовал 100% акций киевского «Президент-отеля»

Заводский районный суд Николаева арестовал 100% акций киевского «Президент-отеля», помешав тем самым его приватизации.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице Фонда государственного имущества Украины.

Арест наложили по иску некоего Л.В. Калиниченко, который просит суд обязать фонд обеспечить «возможность реализации первоочередного права на приобретение акций отеля, то есть фактически осуществить отчуждение пакета акций в пользу Калиниченко».

Приватизации подлежат все 100% акций отеля, их начальная цена – 323 миллиона гривен, аукцион запланирован на 25 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении снигиревскому бизнесмену, которого подозревают в захвате 64 гектаров земли.