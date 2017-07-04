«Жду конструктива и всесторонне проработанных предложений»: Савченко объявил о создании общественного совета при ОГА

Формирование общественного совета при Николаевской областной государственной администрации завершено и в ближайшее время будет выбрано его руководство.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

«Спасибо всем неравнодушным представителям общественных организаций Николаевщины, которые откликнулись на мое предложение и приняли участие в формировании общественного совета при ОГА. Совет сформирован и теперь у нас впереди, я уверен, плодотворная работа на благо нашего региона! Жду от всех, кто вошел в состав общественного совета, только конструктива и всесторонне проработанных предложений. Отбросьте личные противоречия и политические предпочтения - выберите руководство Совета и разработайте положение. Берите на себя ответственность и пусть ориентиром и главным принципом в работе новосозданного совета будет только движение к процветанию Николаевщины!», - написал Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что более 60 общественных организаций вызвались советовать главе Николаевской ОГА