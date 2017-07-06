В Первомайске из-за конфликта между «Николаевоблэнерго» и инвестором три детсада и одна школа остались без автономного отопления

В Первомайске 3 детских садика и одна школа остались без автономного отопления, потому что инвестор, который должен был проводить работы, не смог прийти к согласию с «Николаевоблэнерго» и отказался работать.

Об этом сообщила Первомайский городской голова Людмила Дромашко в ходе совещания у заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи.

Так, между ответственными лицами возникли разногласия в вопросе какой именно тип автономного отопления нужно установить, поэтому сейчас город ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами.

Глава Первомайской РГА Владимир Вовк сообщил, что районный бюджет выделил деньги на оборудование автономного отопления в помещении прокуратуры. Также они ведут переговоры с двумя потенциальными инвесторами о возможности устройства автономного отопления в помещениях казначейства и полиции. Более того, на следующей сессии Первомайского районного совета он собирается рассмотреть вопрос создания коммунального предприятия, которое сможет взять на себя организационную часть выполнения поставленных задач.

В свою очередь Валентин Гайдаржи отметил, что переход на автономное отопление должно быть осуществлено до начала очередного отопительного сезона при этом приоритет должен отдаваться детским садам.

- Задача стоит одна, при температуре ниже +8 С в течение трех суток, тепло должно поставляться. Я хочу иметь гарантии, что при начале холодов абоненты будут иметь отопление, особенно дети, - сказал он.

В итоге заместитель главы ОГА принял решение, что в течение двух недель Первомайская РГА и Первомайский городской совет должны определить источники теплоснабжения для каждого объекта социальной сферы и других объектов, в том числе военной части А2183.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят перевести на автономную систему отопления все объекты социальной сферы.