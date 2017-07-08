Николаевское гороно хочет потратить на ремонт двух спортплощадок 13 миллионов гривен – деньги получат фирмы брата экс-мэра Чайки

Фото: архив Управление образования Николаевского городского совета проведет ремонт двух спортивных площадок на территории школ на общую сумму 13 миллионов гривен.



Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro».

Городское управление образования объявило тендеры на реконструкцию спортивных площадок на территории двух общеобразовательных школ №3 и №61. Первый тендер по реконструкции спортплощадки школы номер №3 по предварительным подсчетам должен был обойтись в 8 миллионов 176 тысяч 176 гривен. В «тендерной гонке» приняло участие 4 фирмы, среди которых ЧП «Кавазар – Инк» (с предложением 3 миллиона 700 тысяч гривен), ООО «Монтажсервис – Н» (с предложением в 4 миллиона 575 тысяч гривен), ООО «Компания Никон – Строй» (с предложением в 6 миллионов 730 тысяч гривен) и ООО «Тавриямонолитстрой» (с предложением в 6 миллионов 909 тысяч 47 гривен).

Из всех участников Управление выбрало ООО «Компания Никон – Строй», с которым и заключило договор, отказав остальным предприятиям, ссылаясь на несоответствие их предложений требованиям тендерной документации.

Победитель торгов должен будет провести демонтаж опорных конструкций, демонтаж сетчатых панелей, демонтаж футбольных ворот, демонтаж монолитных бетонных и асфальто-бетонных покрытий, демонтаж автомобильных покрышек, уборку строительного мусора, обустройство площадки для игры в волейбол, установку спортивных снарядов и создания поля с травяным покрытием. Все это обойдется в немного немало 6 миллионов 730 тысяч гривен.

Второй тендер по реконструкцию аналогичной спортплощадки школы номер №61 по предварительным подсчетам обошёлся бы в 7 миллионов 3 тысяч 705 гривен. Победитель торгов должен будет провести демонтаж старых асфальто-бетонных покрытий, демонтаж старых спортивных снарядов, выравнивание поверхностей, укладку земли и посев травы, установку баскетбольных стоек и колец, установку гандбольных ворот, установку различных спортивных тренажеров.

Участие в аукционе приняли участие 4 фирмы, среди которых ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» (с предложением в 6 миллионов 303 тысячи 306 гривен), ООО «Юг – Стройсервис» (с предложением в 6 миллионов 903 тысячи 751 гривен) и ООО «Ремсервис – Н» (с предложением в 6 миллионов 923 тысяч 869 гривен). Победителем данного аукциона стала фирма ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой», так как предложила выполнить работы по более низкой цене, чем у других участников.

Для того, чтобы выяснить причины такой высокой стоимости реконструкции двух спортплощадок, корреспондент «Преступности.НЕТ» связался с начальником Управления образования Николаевского городского совета Анной Деркач, которая не смогла дать четкого ответа на поставленный вопрос и посоветовала обратится к специалисту, занимающемуся организацией тендера.

- Ну, все согласно проекта и экспертизы, я вам только так скажу, что проект прошел экспертизу. Есть позитивное заключение проектного эксперта потому так, такая цена. Пожалуйста, перезвоните начальнику тендерного комитета, он вам все и объяснит, - сказала Деркач.

Однако и начальник тендерного комитета в лице Ивана Богданова также не смог пояснить обоснованность высокой стоимости реконструкции, ссылаясь на то, что цена на проведение каких-либо работ устанавливается в соответствии с расчетами проектной организации.

- Это определенный комплекс действий, нормативных документов. Это не возникает из ниоткуда, создается проект, закладываются туда определенные условия проектной организации, который в процессе проходит государственную экспертизу. То есть все эти цены обоснованы, они сравниваются по ценам Минрегионстороя, это все проходит определенные инстанции, которые все утверждают. То есть все как бы на довольно серьезном уровне. Потому такая цена является обоснованной, - сообщил Богданов.

После этого в редакцию «Преступности.НЕТ» позвонила Анна Деркач, которая посоветовала написать официальный запрос, в котором инженер Управления образования даст подробный ответ, так как, по его мнению, в телефонном разговоре его слова могут быть искажены.

- Я приговорила с нашим инженером, и он готов дать вам аргументированные исчерпывающие ответы, если вы правильно и четко сформулируете свои вопросы. Сделайте так, просто он говорит, что я не хочу в телефонном режиме отвечать на вопросы, потому что я не хочу, чтобы подобного рода вопросы были потом не так отражены в таких-то материалах, хочу, чтобы как написал, так оно и было отражено. Пишите запрос и вам на все ответят, - заявила она.

Стоит отметить, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями двух фирм - победительниц тендерных аукционов, проведенных Управлением образования, являются одни и те же люди.

Так, учредителем ООО «Компания Никон – Строй» выступают Владимир Педченко и Александр Шуляк, которые совместно с Анатолием Чайкой являются учредителями другой фирмы - победительницы торгов ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой». В свою очередь, руководителем ООО «Компания Никон – Строй» указывается Александр Шуляк, а руководителем ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» все тот же Владимир Педченко.

Согласно данным официального государственного портала «Е-дата», на котором публикуется информация об использовании бюджетных средств, сообщается, что за последние полтора года, с 1 января 2016 года, по сегодняшний день Управление образования Николаевского городского совета заключило с фирмой ООО «Строительная фирма Контакт – Жилстрой» договоров на общую сумму в 13 миллионов 667 тысяч 909 гривен, а с фирмой ООО «Компания Никон – Строй» на 6 миллионов 101 тысячу 589 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученики школы №45 недовольны обновленной спортивной площадкой с закатанным в асфальт полем для игры в футбол и волейбол, ведь ранее планировалось, что покрытие будет искусственным и более безопасным для них.