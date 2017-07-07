Мэрия Николаева отремонтирует фонари на Набережной за 10 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проведет капитальный ремонт уличных фонарей на Флотском бульваре почти за 10 миллионов гривен.



Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro».

Департамент объявил тендер на капитальный ремонт 128 фонарей внешнего освещения на Флотском бульваре - территории природоохранного назначения, ограниченной улицей Набережной, Ингульским спуском и Соборной площадью, с ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 929 тысяч 717 гривен.

В тендерной гонке приняли участие две фирмы: ООО «Николаев Телекомстрой», предложившая выполнить работы за 8 миллионов 177 тысяч 834 гривны и ООО «Торговый дом «Светло Дизайн» с предложением в 9 миллионов 909 тысяч 558 гривен. Победителем была выбрана вторая фирма, так как предложение ООО «Николаев Телекомстрой» было отвергнуто из-за несоответствия условиям тендерной документации.

Работы по замене фонарей на Верхней Набережной предприятие должно будет выполнить до 25 декабря 2017 года.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что на содержание уличных фонарей и транспортировку по ним электроэнергии в Николаеве Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в 2017 году потратит 45 миллионов 686 тысяч 644 гривны.