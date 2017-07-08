«Работы по восстановлению части дороги Н-11 между Новым Бугом и Казанкой набирают обороты», - глава Николаевской ОГА

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Работы по восстановлению части дороги Н-11 между Новым Бугом и Казанкой набирают обороты и специальный фонд Николаевского областного совета перечислены очередные 34,6 миллионов гривен от таможенного эксперимента, которые пойдут на ремонт дорог.

Об этом на своей странице в Facebook глава Николаевской областной  государственной администрации Алексей Савченко.

«Работы по восстановлению части дороги Н-11 между Новым Бугом и Казанкой набирают обороты! Уже вовсю идут подготовительные мероприятия, что позволит в утвержденные сроки реанимировать это направление. Спасибо нашим дорожным службам и подрядчикам, даже в выходные не отдыхаете. Общество ждет от вас качественного ремонта этого участка дороги, которая будет служить на благо общества как можно дольше. Также сообщаю, что вчера в специальный фонд областного бюджета перечислено очередные 34,6 миллионов гривен от таможенного эксперимента, которые пойдут на ремонт дорог. Продолжаем движение вперед! Впереди Николаевщину ждут только победы!», - написал Савченко.

Фото и видео того, что на трассе стартовали работы опубликовал и шеф-редактор «Тут.Инфо Новый Буг» Юрий Черемис. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в тендере на трех участков Н-11 между Новым Бугом и Казанкой победило ООО «Ростдорстрой», предложившее цену в 162 миллиона 281 тысячу гривен. Представитель фирмы Евгений Коновалов заявил, что необходимо менять сам проект, что приведет к удорожанию работ еще на 20-25 миллионов.

Александра Ющишена-Вязникова

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