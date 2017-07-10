Глава Николаевской ОГА Савченко хочет законодательно обязать АМПУ выплачивать 10% от дохода в бюджет области

Глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к депутатам «Блока Петра Порошенко» с предложением создать законопроект, который обяжет Администрацию морских портов Украины платить 10% от прибыли каждой области, в которой они ведут деятельность.

Об этом он заявил в ходе программы «HARD с Влащенко».

Так, он рассказал, что АМПУ не выплачивают области, в которой работают, ничего, кроме налога по заработной плате и аренде земли.

- Остальные деньги уходят сюда (в Киев - прим. ПН). Такая же проблема по крупным налогоплательщикам. Они тоже не обслуживаются в офисе на месте у нас, а в офисе крупных налогоплательщиков, - сказал Савченко.

Также он отметил, что из приблизительно 7 миллиардов гривен сборов с Николаевских портов в области не остаётся ничего.

- Поэтому, я обратился к нашим депутатам, обратился к фракции «Блока Петра Порошенко» - я хочу объединить Херсонскую область, Одесскую область – полностью юг Украины для того, чтобы мы создали единый законопроект, в котором АМПУ должна быть в разрезе каждой отдельной области – оставить 10% на содержание и развитие инфраструктуры, - рассказал глава ОГА.

По словам Савченко, навести порядок в этой ситуации сейчас не представляется возможности, так как в данный момент нет закона, который бы позволил главе облгосадминистрации назначать или увольнять людей.

- Они косвенно подчинены Министерству инфраструктуры, они все подчинены Администрации морских портов, которая, кстати, самостоятельно принимает решение, кого назначать, а кого увольнять. Даже несмотря на наше определенное мнение или предложение общественности, которая там работает, - отметил он.

Ранее сообщалось, что мэр Сенкевич в Раде посетовал на то, что порты не наполняют бюджет Николаева.